Allerede for to uker siden kunne PSG ha landet nok en ligatittel, men 2-2 hjemme mot middelhavsfareren Strasbourg satte gullfeiringen på vent. Sju dager senere skjedde det igjen, da etter et spektakulært 1-5-tap i Lille.

PSG taper sjelden poeng i hjemlig serie, men heller ikke borte mot Nantes i midtuken klarte Thomas Tuchels menn å sikre tittelen. Derfra dro de hjem med 2-3-tap i bagasjen.

Men med en luke på 17 poeng til Lille før helgens runde var det uansett bare et tidsspørsmål før pariserne kunne innkassere sitt sjuende ligamesterskap i løpet av de åtte siste sesongene. Totalt står PSG nå med åtte Ligue 1-titler.

Lille hadde ballen i mål borte mot Toulouse søndag, men scoringen ble annullert etter bruk av videodømming. VAR-verktøyet viste at ballen hadde vært innom en Lille-hånd før den gikk i nettmaskene.

Med fem kamper igjen er Lille 16 poeng bak tabelltoppen. Paris Saint-Germain møter Monaco hjemme på Parc des Princes søndag kveld.

