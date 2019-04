Arsenal-smell mot Palace

Arsenal fortsatte å dominere, men så rotet de det til for seg selv etter 61 minutter. Selv med to mann klarte de ikke å hindre at Benteke headet videre en pasning til en fremadstormende Wilfried Zaha. Han var i duell med Shkodran Mustafi, som forsøkte å skjerme ballen for at keeper skulle komme ut og ta den. Slik gikk det ikke. Zaha tok ballen og scoret sikkert til 2-1-ledelse.

En ny smell for hjemmelaget kom åtte minutter senere. Et hjørnespark traff først hodet til Scott Dann. Så rikosjerte ballen til James McArthur, som headet i mål fra kort hold.

«Auba» reduserte

Arsenal-håpet ble tent da Pierre-Emerick Aubameyang reduserte til 2-3 etter å ha tråklet seg gjennom Palace-forsvaret og spilt vegg med en uheldig forsvarer hos bortelaget.

Resultatet holdt seg kampen ut. Arsenal tapte, og nå blir kampen om topp fire-plassene en virkelig thriller. Crystal Palace har reddet plassen og holder seg på tolvteplass.