Lyon og Ada Hegerberg kunne juble for 2-1-seier over Chelsea i første semifinalekamp i Champions League.

Et selvmål av Magdalena Ericsson og scoring av Amandine Henry sørget for at Lyon vant 2-1.

Lyons pressetalsmann sier til TV 2 at Ada Hegerberg ikke vil snakke til pressen etter kampen fordi hun var misfornøyd med sin egen prestasjon.

Chelsea fikk med seg et viktig bortemål da Erin Cuthbert reduserte med 20 minutter igjen. Dermed lever kampen før returoppgjøret i London om en uke.

Chelsea hadde mulighetene til å ha ett enda bedre utgangspunkt før returen. Francesca Kirby brant et straffespark og Maren Mjelde bommet alene med keeper.

Det første målet til Lyon kom etter at Delphine Cascarino satt farten retning mot mål. Inne i sekstenmeteren avsluttet hun mot lengste, og der var Magdalena Ericsson uheldig og satte ballen i eget mål etter litt under en halvtime på gresset.

Lyon doblet ledelsen ti minutter senere. Et hjørnespark ble slått inn i feltet og Amandine Henry fikk akkurat et touch på ballen til at den gikk i mål.

Etter det produserte Chelsea gode sjanser til å redusere og på overtid av første omgang fikk gjestene straffespark. Kirby satte straffesparket midt på mål og Lyon-keeper Sarah Bouhaddi hadde får problemer med å redde det.

Maren Mjelde hadde en stor sjanse til å redusere når hun kom alene med keeper, men klarte ikke å score.

Med 20 minutter igjen fikk derimot Chelsea det viktige bortemålet. Bethany England headet ballen ned til Erin Cuthbert like utenfor seksten. Hun banket til på direkten og ballen gikk i en lekker bue i lengste hjørnet.

Dermed ble det 2-1-seier til Hegerberg og Lyon, men finalehåpet lever for Mjelde og Chelsea etter det viktige bortemålet.

Maria Thórisdóttir var ubenyttet reserve for Chelsea.