Nina Wolter har tilbrakt mye tid på Sri Lanka de siste årene, og har mange venner der.

For tiden bor hun i det asiatiske landet like sør for India.

Ofte drar hun med vennene til Cinnamon Grand Hotel i Colombo for å spise brunsj.

– De har en god restaurant vi ofte besøker, sier hun.

På vei

Søndag formiddag satt hun i en taxi på vei til hotellet, da hun fikk melding av en venn om at hun måtte snu.

– Det var snakk om at noe hadde skjedd, men jeg forsto det ikke helt. Så sjekket jeg nyhetene, og da så jeg jo at det hadde gått av en bombe like ved der vi pleier å sitte inne på restauranten, sier hun til TV 2.

Cinnamon Grand Colombo skriver på sin Facebook-gruppe søndag at det dessverre var en hendelse i restauranten deres i første etasje tidligere på dagen.

– Vi startet umiddelbart evakuering og ga medisinsk hjelp, skriver hotellet.

– Forferdelig

Da Wolther forsto hva som faktisk hadde skjedd, ble hun forferdet.

– Nå har det vært fred i ti år på Sri Lanka, og er godt i gang med å bygge opp turismen og økonomien. Og så skjer dette, sier hun.

59-åringen bor for tiden hjemme hos en lokal familie. De er avventende med å slå fast hva som har skjedd.

– Folk her ønsker nå å se an etterforskningen og få kortene på bordet før de konkluderer med hva som har skjedd, sier hun.

Søndag ettermiddag var 207 personer bekreftet omkommet, mens 450 er skadd. Det er fryktet at dødstallene kan komme til å øke.

Totalt skal det ha gått av åtte eksplosjoner, flere på hoteller og kirker, både i Colombo og utenfor hovedstaden.

UD jobber med å få oversikt over nordmenn på Sri Lanka og hvorvidt noen er rammet.