Ekspertene slakter United: – Dette er rett og slett krise for Solskjær

Etter at Ole Gunnar Solskjær ble ansatt som fast manager for Manchester United, har nordmannen opplevd en enorm nedtur.

Fire av de seks siste kampene i alle turneringer er endt med tap etter at Solskjær ble fast ansatt. Søndag ble Manchester United, ydmyket og filleristet av Everton med 4-0. Drømmen om en topp fire-plassering henger nå i en syltynn tråd for Ole Gunnar Solskjærs menn.

På de åtte siste kampene har Manchester United tapt seks totalt. Det er den verste rekken siden mai 1989.

– Dette var en ekstremt tung dag for alle med hjerte for Manchester United. Det har i hvert fall Ole Gunnar Solskjær. Dette er krise, rett og slett. Det er ikke et ord vi slenger rundt oss i tide og utide. Men er det dette momentumet Manchester United skal ta med seg inn i neste sesong, så har United problemer. Det er helt ekstremt hvordan dette har snudd. Solskjær ble fast ansatt 28. mars, og etter det har det meste gått i dass, sa TV 2-ekspert Erik Thorstvedt etter 0-4-tapet mot Everton.

Bring back Mourinho. — Gary Lineker (@GaryLineker) 21. april 2019

Det er første gang siden 2016 at Manchester United taper en kamp med like stygge sifre.

– Vi kan line opp at de ikke har tapt med like mye på 20-30 år og så videre. Men alle kan spille en dårlig kamp og tape med mange mål, men akkurat nå går spiralen helt feil vei for United, mente Solskjær.

– Kanskje det største lavmålet etter at Ferguson ga seg

Simen Stamsø Møller mener tapet mot Everton er noe av det verste Manchester United har opplevd etter at den legendariske manageren Sir Alex Ferguson ga seg i 2013.

– Dette var om ikke et lavmål etter at Ferguson ga seg, så ikke langt unna. United var fryktelig, fryktelig svake. Det var elendig. Det var et United som ikke klarte å spille seg ut bakgra. Det var så mange dårlige touch at det ikke så ut som om spillerne hadde spilt fotball sammen heller. Det var veldig, veldig gode fotballspillere som gjorde helt håpløse ting, som for eksempel Martial og Pogba. Ingenting stemte for dem, og det var rett og slett vondt å se på. Man vet at de kan, men de får det ikke til, oppsummerte Stamsø Møller.

Thorstvedt tviler på om Manchester United-direktør Ed Woodward Ole Gunnar Solskjær jobben som permanent manager dersom sjefen skulle tatt en avgjørelse etter søndagens kamp.

– Det som forundrer meg er hvordan det har svingt. Det gikk fra veldig dårlig til Mourinho, til veldig bra under Solskjær, og like dårlig under Ole Gunnar. Det var rett opp og rett ned igjen. Fjerdeplassen er en ting. Men plutselig er United ribbet med tanke på resultater. Dersom United skulle foretatt en fast ansettelse i dag, hadde de da gitt Ole Gunnar jobben? Jeg tviler, slår Thorstvedt bestemt fast.