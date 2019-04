Manchester United ble ydmyket og knust av Everton

Ole Gunnar Solskjær får stadig mer hodebry i Manchester United.

Etter exit for Barcelona i Champions League i midtuken, ble det ett nytt nederlag for de røde djevlene borte mot Everton.

Manchester United ble rundspilt og etter brassespark fra Richarlison, langskudd fra Gylfi Sigurdsson, volleyscoring fra Lucas Digne og mål fra Theo Walcott ble det et ydmykende 0-4-tap for Solskjærs menn.

– Fra dommeren blåste i fløyta gikk alt galt. Jeg vil beklage til fansen i dag. De kan holde hodet høyt og kalle seg Manchester United, for det var ikke vi i dag. De (Everton) var bedre enn oss på alt. Vi presterte ikke, og dagens prestasjon var ikke verdt ett Manchester United-lag. Talent har aldri vært nok, sier Ole Gunnar Solskjær til Sky Sports etter ydmykelsen på Goodison Park.

– Vi holder hendene våre høyt og beklager til alle som er en del av Manchester United. Kommende onsdag er den perfekte sjansen til å vise hva vi kan. Det er en viktig kamp for oss og ligaen. Vi må prestere bedre enn dette, sier kristiansunderen før møtet med Manchester City.

– Vi er ikke der vi vil være. Etter tapene for Barcelona kan man si at det er Barcelona og Lionel Messi og alt det der, men når man taper så overbevisende i ligaen. Alle ser og spillerne vet at vi har stor jobb å gjøre. Og vi skal gjøre det. Klubben har vært nede før og vi skal reise oss igjen. Det skjer kanskje ikke over natten, men vi skal gjøre det, forteller Solskjær.

Manchester United-kaptein Ashley Young er enig med sin manager.

– Det var ikke en Manchester United-prestasjon. Det er skuffende og vi har fire kamper igjen. Vi må reise oss. Det kommer en stor kamp for oss på onsdag, sier Young til Sky Sports.

– Når du er et Manchester United-lag og den første avslutningen på mål kommer sent i andre omgang, så er ikke det godt nok, sier kapteinen.

Det er tre viktige poeng tapt for Manchester United i kampen om topp fire. United ligger fremdeles på sjetteplass i Premier League. To poeng bak Chelsea og Arsenal (én kamp mindre spilt) og tre poeng bak Tottenham.

På de åtte siste kampene har Manchester United tapt seks totalt. Det er den verste rekken siden mai 1989.

Brasiliansk magi

Det var hjemmelaget som tok styringen på Goodison Park. Etter flere hjørnespark kom Everton til kampens første store sjanse etter ti minutter. Idrissa Gueye fikk svinget inn igjen et klarert hjørnespark. Inne i feltet fikk Richarlison dempet ballen og avsluttet fra syv meter. David de Gea var raskt nede, men returen havnet i beina til brasilianeren. Denne gang gikk den utenfor.