Jobber med å få oversikt over nordmenn på Sri Lanka

– Vi har kontaktet dem via SMS. Vi har fått svar fra noen av dem og ringer opp de som ikke svarer for å høre at alt er bra, forteller hun.

– Hotellene vi har ligger et godt stykke unna, men vi kan ikke vite hvor folk har reist på egenhånd, så derfor prøver vi å samle informasjon. Noen har vært i kontakt med UD og noen har vært i kontakt med oss, sier hun og understreker at det ikke er noen grunn til å tro at noen av deres gjester er direkte rammet.

Ving har sendt ut tekstmeldinger hvor de oppfordrer gjestene sine i Sri Lanka til å holde seg løpende informert, gjerne via UD og lokale myndigheter.

– Og så har vi sagt at det er lurt å golde seg unna store åpne plasser og liknende. Det er samme råd som offentlige myndigheter har gitt, sier hun.

500 meter unna

TV 2 har vært i kontakt med norske Asbjørn Drengstig (48) som er i Sri Lanka med familien sin.

De var på nabohotellet da det eksploderte på hotellet Cinnamon Grand.

– Vi prøver å tenke rasjonelt og holde roen. Vi skal etter planen reise hjem i natt, men akkurat nå er situasjonen uoversiktlig, og vi hører det er portforbud i 24 timer, sa han til TV 2 søndag morgen.

60 studenter ved NUIU, Norsk utdanning i utlandet, har nylig vært i Sri Lanka, men rektor Trond Frestad opplyser til TV 2 at alle deres studenter reiste hjem 15. april. Skolen holder til i Negombo.