– Kan anta at et angrep som dette vil forverre den politiske krisen

I tillegg har det vært en lang drakamp mellom ulike fraksjoner og landet hadde i en periode to statsministere. Shanmugaratnam sier at denne situasjonen fortsatt ikke er fullstendig løst.

– Det pågår et politisk spill og drakamp i kulissene her og vi kan vel anta at et angrep som dette vil forverre den politiske krisen. Vi kan også anta at de politiske etablerte partiene og kreftene kommer til å utnytte denne krisen og slå politisk mynt på den, sier han.

Etterretning

Shanmugaratnam sier til TV 2 at politimyndighetene i Sri Lanka har fått etterretningsrapporter om at en militant islamistisk gruppe har planlagt et angrep.

– Men det er samtidig veldig mye rykter, forvirring og spekulasjoner om hva slags aktør det er som kan stå bak, understreker han.

Shanmugaratnam forteller at den aktuelle gruppen er lite kjent, men at den har «dukket opp på radaren på Sri Lanka tidligere».

– Men akkurat nå er spenningen, mistroen og mistilliten mellom de religiøse etniske gruppene på Sri Lanka så høy, og den går på tvers av ganske mange skillelinjer, så derfor er mange ganske forsiktige med å slå fast at det er denne gruppen som står bak, sier han.