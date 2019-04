– Vi blir anbefalt å holde oss inne på hotellet og beholde roen så godt vi kan, sier Drengstig på telefon fra Colombo.

– Uhyggelig

Han forteller at sikkerhetsfolk har gjennomgått hele hotellet i søk etter eksplosiver.

– Det er uhyggelig at dette skjer igjen. Jeg har fløyet fram og tilbake her i 20 år og sett mye under borgerkrigen. Nå har det vært fint og rolig her lenge, så dette er et veldig trist tilbakesteg for Sri Lanka, som er et veldig fint land, sier han.

Han frykter angrepet kan føre til mer splittelse mellom gruppene.

– Man tenker jo tilbake til den gang det var borgerkrig med unntakstilstander og angrep, sier han.

Bor på søsterhotellet

Hotellet familien Drengstig bor på ligger cirka 500 meter fra Cinnamon Grand, og er søsterhotellet Cinnamon Lake Side.

– Det er jo ubehagelig at det kommer så nært. Man tenker jo på hvorfor det ble Cinnamon Grand, og ikke Cinnamon Lake Side, sier Asbjørn Drengstig.

– Vi prøver å tenke rasjonelt og holde roen. Vi skal etter planen reise hjem i natt, men akkurat nå er situasjonen uoversiktlig, og vi hører det er portforbud i 24 timer, sier han.

Populært turiststed

Sri Lanka er et populært feriested for mange vestlige turister, også nordmenn. Det er imidlertid ikke kjent hvor mange nordmenn som er på øya nå.

– Ambassaden i Colombo arbeider for å få klarhet i om nordmenn er rammet i forbindelse med eksplosjonene på Sri Lanka, sier pressetalsperson Per Bardalen Wiggen i UD til TV 2.

60 studenter ved NUIU, Norsk utdanning i utlandet, har nylig vært i Sri Lanka, men rektor Trond Frestad opplyser til TV 2 at alle deres studenter reiste hjem 15. april. Skolen holder til i Negombo.