– Manchester United har gått i feil retning etter ansettelsen av Solskjær

Før sesongen klaget Mourinho på at klubben ikke ga ham de spillerne han ville ha og trengte for å bygge et mesterlag. Selv føler Solskjær seg trygg på at klubbledelsen gjør det de kan for å gi ham de riktige spillerne.

– Jeg vet at det har vært kritikk. Jeg vet ikke om alle kritikerne vet hva som skjer. Vi har folk som speider planeten for gode fotballspillere. Vi kommer til å signere spillere som vi mener passer når det kommer til personlighet, kvalitet, pris. Kan du ha lang levetid i klubben? Jeg er sikker på at vi gjør det vi kan for å hente de riktige spillerne, sa Solskjær på fredagens pressekonferanse før kampen mot Everton.

Kristiansunderen er likevel tydelig på at det ikke er noen «quick fix» på problemet. Man kan ikke kjøpe seg oppover på tabellen, og derfor ser han også frem til å begynne på sesongoppkjøringen.

– Jeg har snakket med klubben. Vi vet at vi må være realistiske. Vi vet at det er en jobb som må gjøres. Det er ikke noen hurtig løsning på ting. Det er ikke sånn at vi kan kjøpe sju spillere og det ordner alt. Vi er hvor vi er. Du må ta steg for steg, sa Solskjær.

– Det kommer selvsagt til å bli kjøp i sommer. Det kommer til å bli noen nye spillere. Spillerne må også komme tilbake til sesongoppkjøringen og vite hva som forventes av dem. De må gjøre jobben og ta eierskap til det gjennom ferien. Det blir spennende å se hvem som kommer tilbake og er klare, sier Solskjær.