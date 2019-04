Alexander Radulov og Jason Dickinson scoret begge to mål for Dallas Stars da Nashville Predators ble slått 5-3 i kamp fem i NHL-sluttspillet på Bridgestone Arena natt til søndag norsk tid.

Dallas Stars leder dermed 3-2 i kamper, som spilles best av sju. Kamp seks spilles på mandag.

I den forrige kampen mellom lagene scoret Mats Zuccarello ett av målene da Dallas Stars vant 5-1 mot Nashville Predators i NHL-sluttspillet.

Stars hadde inntil da tapt de to foregående kampene mot Predators.

Zuccarello har hatt en litt trøblete innledning på Stars-karrieren på grunn av en skade, men det er ikke lett å se i poengprotokollen.

Nordmannen har levert fire mål og to assists på de seks kampene han har spilt for sitt nye lag.

– Jeg tror han har ytterligere et nivå inne. Det er første gang på to måneder han har spilt fire kamper på rad. La ham komme inn i en rytme og få hockeybeina i gang. Vi snakker om en fyr som knapt har gjort noe som helst i to måneder, og allerede produserer han som dette, sa Stars-trener Jim Montgomery etter onsdagens kamp.