Eiking i storform før Ardenner-uken: – Det sitter jo mye i hodet også

For om resultatene Norge leverer i brosteinsklassikerne i Belgia og Frankrike er av høyt internasjonalt format år etter år, er resultatene i Ardenner-klassikerne av et tilsvarende lavt internasjonalt format.

Norge har ikke plassert en rytter blant de ti beste i noen av de tre kuperte klassikerne på godt over 20 år. Aldri har en nordmann vunnet et av rittene. Bare Jostein Wilmann (2. plass i Flèche Wallonne 1982) og Dag Erik Pedersen (3. plass i Liège-Bastogne-Liège 1986) har tatt podiumplasser, og i Amstel Gold Race, søndagens ritt, har en nordmann aldri vært å se på pallen.

Historien er med andre ord alt annet enn på Eikings side før søndagens ritt i Nederland, men heldigvis har han i alle fall formen på sin side.

Har fått kontroll på pollenallergien

– Jeg har et mål om å bli topp ti en av dagene. Vi får se om det går, men det er i alle fall målet, sier han til TV 2 utenfor hotellet til Wanty-Gobert Cycling Team i Herstal.

– Er du i ditt livs form?

– Ja, hvem vet? Det sitter jo mye i hodet også. Om jeg kjenner at det klaffer og jeg sitter bra plassert, så tror jeg at jeg kan være bra og i min beste form.

– Formen er brukbar for tiden. Det har den ikke pleid å være på denne tiden av året her nede i Belgia. Så endelig ligger det litt til rette for at jeg kan gjøre det greit.

Et av problemene tidligere har vært at pollenallergien har satt ham ut av spill på denne tiden av året.

– Det er nok allergien som har vært problemet tidligere. Men nå vet jeg mer hva det er for noe. Og jeg har forebygd det litt mer, sier han.

– Norge har aldri hatt en mann på pallen i Amstel Gold Race. Er det mulig å få til?

– Det er ikke umulig. De er laget av kjøtt og blod de andre også, slik vi nordmenn er. Men det er jo grådig vanskelig. Kanskje.

– Må spisse albuene mer enn jeg liker

Det mangler i alle fall ikke på konkurrenter på søndag.

Et kobbel av verdens beste ryttere har, tradisjon tro, tatt turen til Maastricht-området sør i Nederland for landets eneste WorldTour-ritt. Over en trasé som strekker seg i overkant av 260 kilometer og tar rytterne over 35 stigninger er det ventet av navn som Alejandro Valverde, Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Julian Alaphilippe, Michael Matthews, Mathieu van der Poel, Maximilian Schachmann, Tim Wellens og Michal Kwiatkowski vil være med og kjempe helt der oppe.