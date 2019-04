Det var verken pent eller imponerende spill av katalanerne, men det var mer enn nok til å gå ytterligere et steg nærmere La Liga-tittelen. Seieren gjør at Barcelona fortsatt leder ni poeng foran Atlético Madrid når fem serierunder gjenstår.

I midtuken herjet Barcelona i 3-0-seieren over Manchester United og tok seg til semifinale i Champions League. Tre dager senere måtte hjemmelaget jobbe mer for seieren enn vanlig på Camp Nou.

Tross et enormt overtak i ballbesittelse slet Barcelona med å bryte ned Real Sociedads kompakte forsvar de første 45 minuttene. Gjestene kom i tillegg til noen gode sjanser de få gangene de var på motsatt banehalvdel.

Men rett før pause tok Clément Lenglet vertene i føringen. Det gjorde han med et kraftig hodestøt etter en corner.

Også etter sidebytte hang Real Sociedad overraskende godt med, og etter 62 minutter utlignet Juanmi til 1-1 etter en flott scoring. Han kastet seg ned og styrte ballen i mål.

Gleden ble kortvarig. To minutter senere sendte Jordi Alba et lavt skudd i nettmaskene fra kanten av straffefeltet. Lionel Messi gjorde forarbeidet i forkant. Dommeren brukte litt tid med å studere scoringen på video (VAR). Spørsmålet var om Ousmane Dembélé sto i en ulovlig offside, men kamplederen kom fram til at franskmannen ikke blokkerte for bortelagets keeper.

Tidligere på dagen vant tabelltoer Atlético Madrid 1-0 borte mot Eibar. Thomas Lemar scoret oppgjørets eneste mål fem minutter før slutt.

