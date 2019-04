Zidane bekrefter Pogba-interesse: – Han har kvaliteter få andre kan gi oss

Søndag klokken 14.00: Se Everton – Manchester United

Manchester United-stjernen Paul Pogba har den siste tiden blitt koblet til en overgang til den spanske gigantklubben Real Madrid i sommer.

Ryktene skjøt fart etter at Pogba selv ga uttrykk for at han drømmer om å spille for Real Madrid.

– Jeg har alltid sagt at Real Madrid er en drøm for alle fotballspillere. Det er en av de største fotballklubbene i verden, sa Pogba til pressen da han var på landslagssamling med Frankrike forrige måned.

Og stoppet ikke der.

ØNSKET AV REAL MADRID: Paul Pogba. Foto: Paul Ellis

– De har også Zidane som trener, og det er en drøm for alle som liker fotball. På nåværende tidspunkt er jeg i Manchester. Ingen vet hva framtiden bringer, men jeg er i Manchester og er glad for det, poengterte Pogba.

Zidane bekrefter Pogba-interesse

Nå bekrefter Real Madrid-trener Zinedine Zidane at han er en stor beundrer av Pogba, og at han er interessert i å hente den franske VM-vinneren til Bernbabeu, rapporter Marca.

– Jeg liker Pogba, det er ikke noe nytt. Jeg kjenner ham personlig, og det er noe annet, sa Zidane på Real Madrids pressekonferanse foran søndagens oppgjør mot Athletic Bilbao.

– Han kan gi oss noe få andre spillere kan gjøre, takket være hans kvaliteter, fortsatte Zidane, før han slo fast:

– Pogba er god i angrep, og han er god defensivt, uttalte Real Madrids trener, ifølge Marca.

Ifølge Marca er det imidlertid lite trolig at Manchester United ønsker å selge Paul Pogba i sommer. Franskmannen ble hentet til Old Trafford for én milliard kroner i 2016, og manager Ole Gunnar Solskjær har uttalt at han vil bygge laget rundt Pogba i fremtiden.

Selv om Real Madrid skulle legge en gigantsum på bordet for Pogba i sommer, er det derfor ikke sikkert at Manchester United vil selge.

Solskjær avviste ryktene

Solskjær sa tidligere denne måneden at han forholder seg rolig til ryktene rundt Pogbas fremtid etter å ha fått med seg midtbanestjernens kommentarer om Real Madrid og Zidane.

– Paul trives her, han spiller bra. Det var snakk i landslagspausen. Et av problemene er at spillerne alltid er tilgjengelige for pressen. Han snakket ikke om seg selv, han sa at alle ville likt å spille for Real Madrid. Han er fornøyd her, slo Solskjær fast til Sky Sports.