President Bashar al-Assads styrker har ikke lidd så høye tap siden den ytterliggående islamistgruppa IS ble erklært nedkjempet i landsbyen Baghouz i mars, fastslår Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Siden torsdag har IS-krigere ifølge SOHR drept totalt 35 soldater i regimekontrollerte deler av det sentrale og østlige Syria.

Samtidig er jihadister tilknyttet al-Qaida på offensiven ved en annen front i den syriske krigen.



Minst 26 regimesoldater ble lørdag drept da Assads styrker ble angrepet i provinsen Idlib nordvest i landet, ifølge SOHR.



Her ble det i september i fjor inngått en våpenhvile, men denne brytes stadig oftere. Avtalen ble fremforhandlet av Russland og Tyrkia, som støtter hver sin part i krigen.

60 prosent

Over 370.000 mennesker er drept, og over 12 millioner er drevet på flukt siden krigen startet i 2011 i kjølvannet av Assad-regimets brutale håndtering av demonstranter.



Med solid russisk støtte har Assad siden 2015 gjenerobret rundt 60 prosent av Syria, men flere regioner er fortsatt utenfor regimets kontroll.

Idlib kontrolleres av Hayat Tahrir al-Sham, al-Qaidas tidligere Syria-fløy. Nordøst i Syria regjerer kurderledede syriske styrker som har kjempet mot IS med støtte fra den USA-ledede koalisjonen.

Assads styrker kontrollerer i teorien den enorme ørkenen som strekker seg fra hovedstaden Damaskus til Iraks grense, men IS er fortsatt til stede her.

IS i bakhold

I et av de siste IS-angrepene ble regimets styrker overfalt i ørkenen i provinsen Homs. Bakholdsangrepet skjedde torsdag og utløste to dager med kamper der 27 soldater, deriblant fire offiserer, ble drept, opplyser den London-baserte eksilgruppen lørdag.

En regjeringsvennlig milits bekrefter bakholdsangrepet og sier de har sendt krigere for å frigjøre to beleirede bataljoner med totalt 500 soldater øst for byen al-Sukhna.



I en Facebook-melding sier militsen, Liwa al-Quds, at de lyktes med å frigjøre de overlevende soldatene. IS tok på seg ansvaret for angrepet.

Sovende celler

I et annet angrep, i provinsen Deir al-Zor, ble åtte andre regjeringssoldater og militskrigere drept i et IS-angrep ved en forlatt landsby torsdag kveld, ifølge SOHR.

IS erobret store deler av Syria og Irak i 2014. Gruppa mistet forrige måned siste rest av sitt selverklærte kalifat da den USA-støttede kurdiske opprørsalliansen SDF tok kontroll over Baghouz på østbredden av Eufrat øst i Syria.

Men IS har fortsatt et aktivt nettverk av såkalte sovende celler i både Syria og Irak. Ekstremistgruppas propagandaapparat er ikke lagt ned, og IS-krigere antas å ha beholdt skjulesteder i ørken- og fjellområder både i Syria og Irak. Den USA-ledede koalisjonen har gjentatte ganger advart om at kampen ikke er over.

