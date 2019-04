Klokken 17.46 lørdag fikk politiet telefon fra en mann i Larvik.

– Mannen sa at en hund hadde bitt hans åtte år gamle sønn. Like etter ringte hundeeieren oss og sa at dette ikke stemte. Det oppsto en uoverensstemmelse mellom hundeeier og far, og vi måtte rykke ut til stedet for å ordne opp i dette, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Angrep politiet

Da politiet kom til det aktuelle stedet, angrep også hunden en av politimennene.

– Hundeeieren, en mann i 40-årene, ble pågrepet og er siktet for vold mot politiet. Hunden kom seg unna, sier Eikedalen.

Hundeeieren virket ruset og skal ha vært utagerende.

Etter at hunden kom seg unna skal den også ha bitt to andre personer.

– Jeg har ingen oversikt over tilstanden til de som er bitt, sier operasjonslederen.

Lokalisert

Politiet tror det kan dreie seg om en rottweiler, og politiet anser den for å være farlig.

– Vi ønsker ikke at den skal gå løs, sa Eikedalen mens den fremdeles var på frifot.

Ved 20.30-tiden var hunden lokalisert, men ikke fanget. Klokken 20.45 meldte derimot politiet at de hadde kontroll på hunden.

Den pågrepne hundeeieren vil bli avhørt søndag. Han er anmeldt for vold mot politiet og brudd på hundeloven.