En hjemløs mann i Sydney har i mange år hatt selskap av kjælerotten Lucy.

Hjemløse Chris (59) og Lucy har lenge vært en kjent figur i Sydneys gater, og det gikk derfor ikke lokale autraliere hus forbi da Lucy plutselig var borte.

Den 6. april var nemlig rotta erstattet med en håndskreven lapp, der det stod:

«Min tamme rotte Lucy ble stjålet på lørdag. Lucy er svart og hvit, og litt brun».

Bildet av mannen sittende ved siden av det tomme buret gikk viralt, og internett slo seg sammen for å komme til bunns i rottemysteriet.

Begynte etterforskning

Etter press i sosiale medier begynte politiet politiet i New South Wales en etterforskning for å finne Lucy. Og overraskelsen var stor da de denne uken annonserte på Twitter at Lucy skulle overrekkes til sin rettmessige eier.

– Jepp, det er henne. Hun har et blindt øye, det er henne. Hun husker meg, sier Chris i videoen av overrekkelsen.

Videre takker han politibetjentene for at de fant rotta, og beklager bryet de må ha hatt med å finne henne.

– Det føles fantastisk å ha henne tilbake. Tusen takk, alle sammen. Hun har savnet meg også.

Gikk viralt

Historien om Chris og hans savnede rotte gikk viralt etter en kvinne publiserte bilde av ham på Facebook 9. april, og langet ut mot rottetyvene.

– Nesten hver dag siden jeg startet å jobbe i byen har Chris og kjælerotta Lucy sittet på samme sted. Chris har snakket med forbipassende, og Lucy har lykkelig spist, sovet og tittet på omgivelsene, skrev kvinnen i sitt Facebook-innlegg.

Kvinnen har siden oppdatert innlegget med siste gledelige nytt.

Videre i det originale innlegget beskrev hun rottetyveriet som en fæl handling, og ønsket at noen kunne dele innlegget i et håp om å finne Lucy.

Innlegget fikk raskt flere tusen kommentarer, og over 20.000 delte innlegget. Etterlysningen ble videre spredt i andre sosiale medier, som Twitter, og diskutert på blant annet Reddit.

Etterlyste mulig tyv

Politiet gikk langt i å etterforske det angivelige rottetyveriet, og publiserte 16. april bilder av en kvinne de mistenkte for å stjele rotta.

Det viste seg at en kvinne hadde stjålet rotta, men hun hadde gode intensjoner.

Rotta forsvant da Chris hadde forlatt sin vante sitteplass for å besøke toalettet.

Kvinnen hadde trodd kjælerotta var forlatt, og tok Lucy med seg hjem. Da hun forstod at rotta hadde en eier som savnet henne, hadde hun selv levert rotta til politiet.