Søndag klokken 16.55: Se Lyon – Chelsea

Søndag møter Lyon Chelsea i den første semifinalekampen i Champions League.

Chelsea-spillerne Maren Mjelde og Maria Thorisdottir møter en Ada Hegerberg på rekordjakt. Les mer om det her.

Men den norske Chelsea-duoen bryr seg fint lite om at det er tidligere landslagskollega Ada Hegerberg som kan sette en stopper for drømmen om å komme seg til Champions League-finalen.

– Vi spiller med mange gode spillere, og møter gode spillere hele tiden. Vi kjenner til styrkene til Ada. Men Lyon har 23 andre spillere i troppen, poengterer Maria Thorisdottir overfor TV 2 Sporten.

– Må være på vårt beste

Maren Mjelde er overbevist om at Chelsea kan hindre Lyon i å komme til en ny finale.

– Men vi er avhengige av at alle spiller vårt beste for å slå Lyon. De har mange gode spillere, men hvis alle våre spillere er «på» og spiller sitt beste, så har vi gode muligheter, sier Mjelde til TV 2 Sporten.

Mjelde satser på at alle gode ting er tre.

– For min del så blir dette de tredje semifinalen i Champions League, så jeg håper at alle gode ting er tre, som det heter. Litt av sjarmen med Champions League er at alt er mulig. Det er denne kampen vi har sett frem til hele sesongen. Vi var i en semifinale ifjor, men var da for langt unna. Denne gang har vi med oss en del erfaringer fra forrige sesong, påpeker Mjelde.

Har planen klar

Maria Thorisdottir har seiersoppskriften klar.

– Det beste er om vi kan score noen mål på bortebane, og stenge igjen bak. Vi må være gode i begge ender av banen og på vårt beste for at det skal gå vår vei, sier stopperen.

Mjelde tror Chelsea kan gå helt til topps i Champions League denne sesongen.

– Alle drømmer om å spille en Champions League-finale. Alt er mulig i en finale. Men først må vi komme oss gjennom disse to kampene mot Lyon, minner hun om.