Politiet fikk melding om brannen ved 17.30-tiden påskeaften. Det er et område på rundt 500 kvadratmeter som brenner ved Bergansfløya i Larvik kommune.

Lørdag ettermiddag gikk politiet og brannvesenet ut med en melding om at brannen truet bebyggelse.

Noen tapre naboer hindret derimot at det gikk så langt.

– Brannen er under kontroll nå, og vi er godt i gang med slokking. Det var naboer på stedet som klarte å holde brannen i sjakk og først fikk kontroll, sier vaktleder på Sør-Øst 110-sentralen, Glenn-Espen Kustner, til TV 2.

Naboene skal ha fått tak i en vannvogn fra en nærliggende bondegård, og brukte blant annet denne til å holde kontroll på brannen.

– Det er litt utenfor allfarvei, så det var lang kjørevei for brannvesenet. Nå er både brannvesenet fra Larvik og Hvittingfoss på stedet, og vil bruke to tankbiler med vann for å slokke brannen, sier Kustner.