Hegerberg på rekordjakt: – Ekstremt inspirert av både Messi og Ronaldo

Søndag klokken 16.55: Se Lyon – Chelsea

Ada Hegerbergs Lyon har vunnet Champions League fem ganger – tre av dem av dem med den norske toppscorer på laget.

Søndag møter Lyon Chelsea i den første semifinalekampen. Chelsea-spillerne Maren Mjelde og Maria Thorisdottir møter en Ada Hegerberg på rekordjakt.

Ballon d'Or-vinneren har nemlig scoret totalt 41 mål i Champions League. Rekorden har tyskeren Anja Mittag, som totalt har 51 mål i Europas gjeveste klubbturnering.

– Det er selvfølgelig en motivasjonsfaktor, og i et langtidsperspektiv er det absolutt en rekord jeg vil gå for å slå, slår Ada Hegerberg bestemt fast til TV 2 Sporten.

– Ekstremt inspirert av Messi og Ronaldo

På herresiden har Cristiano Ronaldo og Lionel Messi herjet i Champions League de siste årene. Hegerberg har latt seg inspirere over det de to stjernene har prestert i Europa, men klarer ikke å velge hvem hun synes er best.

– Ikke spør meg om hvem jeg synes er best. Det er to spillere i en helt egen klasse, og jeg er ekstremt inspirert av begge to. Jeg nyter bare det jeg får se av både Messi og Ronaldo, sier Hegerberg.

I Champions League har hun notert seg for ett mål per kamp i snitt.

– Det er en vanvittig statistikk, det synes jeg også. Men jeg slår meg ikke til ro med det. Jeg tenker at jeg skal gi alt i de årene jeg har igjen på fotballbanen. Da holder det ikke å gi 80 prosent, men jeg må gjøre alt 100 prosent og alt med kvalitet, sier Hegerberg.

At Maren Mjelde og Maria Thorisdottir står på motsatt banehalvdel i semifinalene, bryr Lyon-stjernen seg ikke nevneverdig om.

– Jeg møter først og fremst Chelsea, og ikke individer. Fokuset er det samme, uansett hvem som står på andre del av banen. Det handler om å komme fortest i gang med laget, oppsummerer hun.

– Vi vil vinne alt

Målet til både Hegerberg og Lyon er klart: De vil vinne Champions League for fjerde år på rad.

– Det er dette hele tiden trener hardt for. Alle i laget har de samme ambisjonene. Det kreves mye å gjøre det år etter år. Men de største er de som gjentar suksessen, for det kreves mye å starte på nytt og nullstille hodet. Å gjøre det år etter år kreves enda mer. Det er historisk hvis vi vinner igjen denne sesongen. Klarer vi det, så blir det historisk og ekstremt mektig. Men jobben må gjøres de neste to ukene, poengterer den norske stjernen.