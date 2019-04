Fredag 12. april ble Landen Hoffmann (5) innlagt på sykehus i Minnesota med alvorlige hodeskader og flere brukne bein.

Han pådro seg skadene etter en fremmed mann kastet gutten over et rekkverk på et kjøpesenter i Minnesota i USA. Landen falt over 12 meter.

På bedringens vei

Påskeaften gikk guttens familie ut og fortalte at han viser tegn til bedring, skriver NBC News.

– Vi har gode nyheter å dele med dere. Nye testresultater har vært positive, selv om han forblir på intensivavdelingen med en lang vei foran seg, sa familiens advokat Stephen Tillitt på vegne av familien.

Videre sier advokaten at familien har et ønske om privatliv mens de fokuseres på sønnens velvære.

– Dere må vite at vi setter pris på deres overveldende kjærlighet, bønner og støtte. Tusen hjertelig takk, ønsker familien å si til publikum.

Sint over avvisning

Gutten sin mor har fortalt at hun var på kjøpesenteret med sønnen og en gruppe andre mennesker, da mannen plutselig kom gående opp til dem.

Hun spurte mannen om de sto i veien for ham, og om de skulle flytte seg, da mannen uten forvarsel løftet barnet opp og kastet han utfor balkongen fra tredje etasje.

Ifølge CBS News har mannen fortalt politiet at han var sint over å ha blitt avvist av kvinner, og at han «var på jakt etter noen å drepe», da han dro på kjøpesenteret i forrige uke.

I utgangspunktet skulle han drepe en voksen person, men endte heller med å kaste fem år gamle Landon over et rekkverk.

Over 900.000 dollar har hittil blitt samlet inn på guttens GoFundMe-side.