1500m-løperen får ikke delta på friidrettsbanen de neste fire årene.

Den tidligere olympiske- og verdensmesteren testet positivt for EPO i november 2017.

Rivalen til Ingebrigtsen-brødrene har hele tiden uttrykt sin uskyld og hevder at han ikke har dopet seg.

I 2018 gikk kenyaneren ut med anklagene gjennom sin advokat. Da bekreftet Det internasjonale friidrettsforbundets antidopingenhet en av Kiprops påstander, at han i strid med reglene ble varslet på forhånd om det som skulle vært en uanmeldt test.

– Det er ekstremt skuffende at en av våre kontrollører varslet ham på forhånd, men det endrer ikke det faktum at prøven var positiv på EPO. Vi føler oss trygge på at prøven verken er blitt tuklet med eller forvekslet, heter det i en uttalelse fra IAAF.

Da det ble kjent at Kiprop hadde testet positivt trakk, Henrik Ingebrigtsen sammenlikning med en annen stor idrettsmann som ble tatt for doping.

– På 1500 meter er dette nesten en like stor skandale som da Lance Armstrong ble tatt, sier Ingebrigtsen til NRK.

Armstrong vant Tour de France sju år på rad, men måtte gi fra seg titlene da den amerikanske syklisten ble avslørt som doper.

– Det er Kiprop som har vært den store løperen som alle har målt seg mot. Han er den som har vært best og løpt raskest på 1500 meter de siste årene. Det er ikke hvem som helst som er avslørt, sier Henrik Ingebrigtsen.