Manchester City fikk sin revansje etter Champions League-exiten mot Tottenham.

I Premier League slo Pep Guardiolas menn tilbake med 1-0-seier og tok tre viktige poeng i tittelkampen mot Liverpool.

Målscoreren var Phil Foden som scoret sitt første Premier League-mål, fire minutter ut i kampen.

– For en følelse det må ha vært for ham. Det er et ekstremt vakker mål, sier TV 2s Premier League-ekspert Erik Thorstvedt.

Manchester City er nå ett poeng foran Liverpool med like mange kamper spilt. Merseyside-klubben spiller borte mot Cardiff søndag.

Tottenham, som kriger om en Champions League-spill neste sesong, ligger på tredjeplass et poeng foran Arsenal (en kamp til gode) og Chelsea. Manchester United kan med seier mot Everton søndag komme på like mange poeng som Spurs.

Drømmestart for de lyseblå

Som i Champions League møtet mellom Manchester City og Tottenham tok det ikke lang tid før den første scoringen kom.

Bernardo Silva fant Sergio Agüero inne i feltet med et innlegg. Argentineren headet ballen på tvers i feltet og der kom unggutten Phil Foden stupende og satte inn 1-0 etter fire minutter.

Det er 18-åringens første Premier League-mål. Foden ble også den første født etter år 2000 til å score for Manchester City i ligaen.

Tottenham klarte ikke å svare like raskt som i midtuken, men etter 13 minutter fikk Christian Eriksen muligheten til å utligne. Dansken tok seg inn i sekstenmeteren med hele City forsvaret på slep, men 27-åringen klarte ikke å få ballen forbi Ederson som fikk avverget til hjørnespark.

Bortelaget kom til flere sjanser i en periode etter Citys pangstart.

De Bruyne av med skade

Etter litt over en halvtime gikk Kevin De Bruyne ned for telling med en skade, belgieren, som har vært ute store deler av sesongen med skader, ble erstattet av Fernandinho. Det er dårlige nyheter for de lyseblå i tittelkampen.

Tottenham fikk en ny sjanse like før hvilen, men Heung-Min Son klarte ikke å overliste Ederson. City gikk til pause med ledelse tross at Tottenham produserte de fleste sjansene i første omgang.

Etter sidebytte klarte ingen av lagene og skape de helt store sjansene. Phil Foden fikk en ny sjanse etter retur fra Agüero. Unggutten klarte ikke å sette sin andre scoring og skjøt til side for mål fra ti meter.

Hjemmelaget og Raheem Sterling fikk en ny sjanse med 20 minutter igjen. Innbytter Leroy Sané fant engelskmannen inne i feltet som avsluttet på direkten. Tottenham-målvakt Paulo Gazzaniga avverget med høyrefoten.

Lucas Moura skapte en sjanse like etter for Tottenham, men igjen stoppet Ederson bortelagets forsøk.

Phil Foden ble tatt av banen seks minutter før slutt til applaus på Etihad.

Tottenham klarte ikke å slå tilbake i sluttminuttene og kampen endte med 1-0-seier til Manchester City.