Det betyr at begge lag spiller lørdagskamp 4. mai, opplyser Premier League.

Liverpool skulle egentlig spilt borte mot Newcastle søndag 5. mai, mens Tottenhams visitt til Bournemouth opprinnelig var satt opp på kvelden 6. mai.

Liverpool spiller første semifinalekamp i Champions League borte mot Barcelona 1. mai, mens returen på Anfield går 7. mai.

Tottenham møter Ajax hjemme 30. april og borte 8. mai. Det nederlandske laget spiller cupfinale mot Willem II søndag 5. mai, mens Barcelona står oppført med seriekamp mot Celta Vigo 4. mai.



Tottenhams motstander for også hjelp fra høyere makter.

Ajax overrasket stort da de sikret seg en semifinale-plass i Champions League. Hjemme i Nederland er de sultne på mer suksess, og derfor tar fotballforbundet nå grep.

Forbundet har nemlig bestemt seg for å utsette samtlige kamper i æresdivisjonens 33. runde, altså helgen før den første semifinalekampen mot Tottenham 30. april.

Ajax skulle opprinnelig ha møtt nedrykkstruede De Graafshap 28. april, kun to dager foran bortemøtet med Spurs. I stedet vil Ajax-spillerne nå kunne stille med helt friske bein i storkampen i Nord-London.

– Det virkelig deilige er jo årsaken til at dette er nødvendig; Ajax' semifinaleplass. Dette er ikke bare til fordel for Ajax, men for all fotball i Nederland, sier Eric Dudde, som er teknisk direktør i Nederlands fotballforbund.

Endringen innebærer at den nederlandske fotballsesongen forlenges til 15. mai.

Ajax har både imponert og sjokkert på sin vei til en smått sensasjonell semifinalebillett i Fotball-Europas gjeveste turnering. Regjerende mester Real Madrid ble overrumplet i åttedelsfinalen, mens storklubben Juventus møtte overmakten i Ajax i kvartfinalen.

(©NTB)