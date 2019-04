Se Cardiff mot Liverpool på TV 2 Sport Premium og Sumo søndag klokken 17.

Jürgen Klopp har gjenreist Liverpool og tatt Merseyside-klubben tilbake i toppen, men tyskeren har til gode å vinne et trofé etter at han tok over for Brendan Rodgers i 2015.

– Om vi sitter her om fire år, tror jeg vi har vunnet en tittel. Hvis ikke er min neste jobb kanskje i Sveits, sa Klopp da han ble presentert i Liverpool i oktober 2015.

Hvis det skal gå som Klopp nærmest lovet da han ble ansatt, begynner det å haste nå.

– Det er mange som minner meg på at da jeg kom hit og signerte en fireårskontrakt, sa jeg at vi trolig ville ha vunnet noe etter den perioden. Det har ikke skjedd ennå, sier Klopp ifølge The Telegraph.

Klopp har siden skrevet under en forlengelse frem til sommeren 2022.

Liverpool har imidlertid gode muligheter for å vinne trofeer denne sesongen, for de røde leder Premier League med to poeng og én kamp mer spilt enn Manchester City, mens Barcelona venter i Champions League-semifinalen.

Klopp sier han er fornøyd med posisjonen klubben er kommet i.

– Vi er ikke der vi ønsker å avslutte. Vi ønsker å forbedre oss. Problemet vårt er at flere andre heller ikke har sovet i timen og har tatt gode beslutninger, sier Klopp, som tok Liverpool til finale i Ligacupen, Europaligaen og Champions League i løpet av sine tre første sesonger, men tapte alle.

Klopp har tidligere ledet Dortmund til to Bundesliga-titler og én tysk cupseier, samt rykket opp fra 2. Bundesliga med Mainz. I begge klubbene tilbrakte han sju år. Klopp fikk spørsmål om det blir titler på en like lang periode på Anfield.

– Det høres ut som en masterplan. Det burde være nok tid. Jeg har et fantastisk samarbeid med klubben, og vi gjør alt vi kan for å gjøre klubben så suksessfull som mulig. Jeg har ingen anelse om hvor lang tid det vil ta. Det eneste som er sikkert er at sju år er et tilfeldig tall. Da jeg fikk tilbud om kontrakt, sa jeg ikke at den vil strekke seg sju år frem i tid, sier Klopp.

Liverpool siste trofé var seieren under Kenny Dalglish i Ligacupen i 2012.