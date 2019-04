Gatekunstneren AFK ønsker ofte å vekke debatt rundt verkene sine. Det lykkes han til de grader med da en halvnaken korsfestet Sylvi Listhaug ble hengt opp på et gatehjørne i Bergen sentrum i fjor.

I år er det Wikileaks-grunnlegger Julian Assange som blir avbildet og hengt opp samme sted – også denne gang på langfredag.

Bildet heter «The Persecution – est we forget». Oversatt til norsk blir det: Forfølgelsen – la oss ikke glemme. Det skriver kunstneren på sin egen instagram-side.

Det var NRK som først omtalte Assange-bildet. De møtte kunstneren på stedet:

– Jeg håper dette bidrar til refleksjon rundt viktigheten av å beskytte pressefriheten, varslere og journalister. Forhåpentligvis vekker det debatt og ideelt sett handling fra folk med mer innflytelse en meg, sier AFK til NRK.

NRK møtte gatekunstneren mens han holdt på å feste opp bildet igjen etter at det hadde forsvunnet på mystisk vis. Det viste seg å være en taxisjåfør som hadde tatt det ned fordi han trodde det var ødelagt. Verket ble levert tilbake igjen, uten problemer.

Symbolikk

Som Listhaug-bildet, er det noen religiøse undertoner i denne nye bildet. Julian Assange fremstilles som en slags fredfull jesu-skikkelse i måten han står på, men med hette over hodet og i senter av et våpensikte.

Kikkertsiktet er rettet mot ordene «Free press» som henger på brystet til Assange. Nederst i bildet er to figurer. Den ene representerer Frihetsgudinnen, den andre grunnloven.

Julian Assange er pågrepet og siktet for datahacking etter å ha tilbrakt sju år i eksil på Ecuadors ambassade i London.

Bildet til AFK er fullt av symbolikk som går på den truede ytringsfriheten.

Lekket krigshemmeligheter

Assange skal ha hjulpet Chelsea Manning, som tidligere er dømt for å ha lekket hemmelige dokumenter til WikiLeaks, å hacke seg inn i datamaskiner som tilhørte det amerikanske forsvarsdepartementet.

De offentliggjorde mengder med hemmelighetsstemplet materiale, blant annet om kritikkverdige handlinger under USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

WikiLeaks beskylder «mektige aktører», blant annet CIA om å forsøke å dehumanisere Assange. De mener Assange er en mann som har revolusjonert journalistikken

Støttespillere

Assange har mange støttespillere verden over. Edward Snowden er blant dem som reagerer sterkt på pågripelsen. Snowden er en amerikansk IT-tekniker og varlser som lekket graderte opplysninger om det amerikanske etterretningsprogrammet PRISM til avisene The Guardian og The Washington Post i 2013.

Samme uke som Assange ble pågrepet, ble han tildelt 2019 GUE/NGL-prisen som går til journalister, varslere og frihetskjempere. Det planlegges også støttemarkering for Assange utenfor den britiske ambassaden i Oslo i neste uke, i regi av Norsk Pen og Rødt Oslo.