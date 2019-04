Jakob Ingebrigtsen ler av rekord-spådommene

Se reportasje fra Arizona øverst

Team Ingebrigtsen gjør som vanlig de siste forberedelsene inn mot sesongen i Flagstaff i Arizona. Til tross for at han bare er atten år gammel, er det fjerde året på rad Jakob Ingebrigtsen er med på denne viktige høydesamlingen. Og for første gang har han tilbakelagt en vinter der han trener like mye som sine eldre brødre.

– Jeg har økt treningsmengdene, og har begynt å løpe fortere på trening. Så jeg er sikker på at jeg kommer til å løpe fortere enn jeg har gjort før, sier en selvsikker Jakob Ingebrigtsen til TV 2.

Spår rekordras

Jakob Ingebrigtsen har et avslappet forhold til de rundt som forventer store ting av ham. Senest i vinter uttalte pappa Gjert at han trodde unggutten kom til å ta verdensrekorden på 1500 meter i løpet av kort tid.

– Gjert sier mye rart, er Jakobs svar til pappa.

Men også eksperter utenfor landets grenser har for lengst latt seg imponere av 18-åringen. Den anerkjente amerikanske skribenten og løperbloggeren som kaller seg Blujay, har regnet seg fram til at Ingebrigtsen kommer til å smadre verdensrekordene på mange distanser.

Dette er Blujays beregninger på hvor fort Jakob kan løpe:

1. 1500 meter: 3.21 (Verdensrekord 3.26,00)

2. Engelsk mil: 3.42 (Verdensrekord 3.43,13)

3. 5000 meter: Et sted mellom 12.27-12.37 (Verdensrekord 12.37,35)

Jakob Ingebrigtsen har fått med seg dette, og humrer når han blir konfrontert med hva han tenker om den vanvittige spådommen.

Philip og Jakob Ingebrigtsen på trening i USA.

– Ha, ha, jeg synes nok 3.21 på 1500 er litt fort. Men det er jo litt gøy da. Man vet jo aldri sånt på forhånd. Det blir jo bare spekulasjoner. Men før eller siden får man nok svaret. Vi får se, smiler han lurt.

– Skal vi si 3.22?

– Ja, 3.22, der har vi det, ler han.

– I nærheten

I fjor forbedret Ingebrigtsen sin egen pers på 1500 meter med åtte sekunder da han løp inn til utrolige 3.31 under Diamond League-stevnet i Monaco.

– Hvis jeg forbedrer meg like mye i år, så slår jeg jo verdensrekorden med tre sekunder. Men det tror jeg ikke kommer til å skje, sier Jakob selv.

Storebror Henrik maner til edruelighet når det kommer til hva man kan forvente av Jakob.