Hevder Solskjær og Phelan vil ha en radikal endring av Uniteds overgangsstrategi

Søndag klokken 14.00: Everton – Manchester United

De siste årene har Manchester United punget ut milliarder av kroner på spillerkjøp.

Se hva Solskjær sa om sommerens planer på overgangsmarkedet øverst!

I 2016 kjøpte klubben Paul Pogba for én milliard kroner. Året etter ble Romelu Lukaku kjøpt for nærmere 770 millioner kroner. Samme år ble Nemanja Matic kjøpt fra Chelsea for 410 millioner kroner.

Og i 2014 ble Ángel Di Maria hentet fra Real Madrid for 630 millioner kroner og Juan Mata fra Chelsea for 390 millioner kroner – for å nevne noen av spillerne Manchester United har hentet for gigantsum de siste årene.

Nå kan det imidlertid bli en slutt på rådyre spillerkjøp på Old Trafford, skriver Manchester Evening News.

Vil slutte å hente rådyre verdensstjerner

Ifølge den anerkjente Manchester United-skribenten Samuel Luckhurst vil manager Ole Gunnar Solskjær og assistentmanager Mike Phelan endre klubbens overgangsstrategi.

De vil gå vekk fra «superstjerne-strategien» Manchester United har stolt på tidligere Manchester Evening News

Fremfor det å hente rådyre verdensstjerner skal unge spillere, gjerne britiske, være overgangsmål for klubben. Både Solskjær og Phelan vil først og fremst hente spillere som passer inn i det som beskrives som «the United Way», som de begge har snakket om i mediene.

– Manchester United ønsker å endre fokuset over på unge talenter. Det foretrekker de på grunn av overgangsstrategien som ble utviklet under José Mourinho, som kun har gitt varierende hell tidligere. De vil gå vekk fra «superstjerne-strategien» Manchester United har stolt på tidligere og som Ed Woodward har hatt mye av ansvaret for å håndtere, skriver blant annet Samuel Luckhurst.

Mike Phelan har forøvrig ikke skrevet under på en ny langtidskontrakt som assistentmanager. Ole Gunnar Solskjær skal være innstilt på at Phelan fortsetter på Old Trafford, men ønsker ikke at assistentmanager skal over i en rolle som teknisk direktør i klubben.

Neville: – De vil tilbake til sine tidligere prinsipper

Den nye overgangsstrategien til Manchester United stemmer godt overens med det Gary Neville uttalte til Sky Sports News tidligere i april: