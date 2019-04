Øverst ser du sammendrag av Chelseas 4-3-seier over Slavia Praha

Den franske landslagsspissen nyter stor respekt på det franske landslaget og er toppscorer i Europaligaen med ti mål, men får ikke mye tillit på topp for Chelsea i Premier League.

Kontrakten hans går ut til sommeren, men nå slår Chelsea-manager Maurizio Sarri fast at klubben benytter seg av opsjonen de har på å forlenge den med ett år, melder Sky Sports.

– Fremtidens hans er sikker, fordi klubben har en opsjon på ett år til. Jeg snakket med klubben for to dager siden, og vi ble enige om å benytte oss av opsjonen. Så han blir værende, sier Sarri.

Spissen med det veltrimmede skjegget er ikke fornøyd med å slite benken så mye som han har gjort i Chelsea. Det kan man forstå når konkurrenten Gonzalo Higuain, som kom i januar, har vist seg nokså ineffektiv foran mål så langt i engelsk fotball med bare tre scoringer på ni kamper kamper fra start.

I Premier League har Giroud to scoringer på sju starter, samt fire assists. Han er blitt byttet inn hele 17 ganger.

Vil spille mer

– Jeg er ikke tilfreds med å være backup-spiss. Jeg er frustrert, men viser det ikke, sa Giroud på pressekonferansen før møtet med Slavia Praha i Europaligaen.

32-åringen startet den kampen og scoret et mål. Chelsea gikk videre til semifinalen.

Giroud bekreftet at han har snakket med andre klubber og sa på pressekonferansen at han måtte ha avklart fremtiden i Chelsea før sesongslutt.

Nå ser det dermed ut som han blir værende.

Noe av årsaken til at Chelsea vil beholde ham, er at de risikerer overgangsnekt de neste to vinduene. For tiden har de inne en anke som kan gi dem anledning til å handle spillere i sommer i påvente av en endelig dom.