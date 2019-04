Jerry Nadler, leder for justiskomiteen i Representantenes hus, har sendt en offisiell begjæring om å få tilgang til hele Mueller-rapporten.

Det melder blant annet NBC News.

Mueller-rapporten ble offentliggjort torsdag kveld, men med deler sladdet.

Nadler ber nå justisdepartementet gi ham full tilgang på rapporten, samt underliggende materiale.

– Jeg er åpen for å jobbe med departementet for å komme fram til en god måte å få tilgang til dokumentene på, sa Nadler fredag.

I Mueller-rapporten kom det fram at Donald Trump ved flere anledninger skal ha forsøkt å påvirke Mueller-etterforskningen.

I rapporten går det fram at etterforskningen ikke kan slå fast at han har gjort noe lovstridig, men heller ikke at han ikke har gjort dette.

Nadler sa torsdag kveld at justiskomiteen må få full tilgang til dokumentene for å kunne komme til bunns i saken, samt å se på hvilke muligheter de har for en reaksjon på det som er kommet fram.