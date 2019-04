Klopps advarsel: – Vi finnes ikke slitne

Lørdag kl. 13.00: Se Manchester City – Tottenham

Søndag klokken 17.00: Se Cardiff – Liverpool

Liverpool har mye å kjempe for i sesonginnspurten.

For øyeblikket topper rødtrøyene fra Anfield Premier League-tabellen to poeng foran Manchester City med fire serierunder igjen å spille. I semifinalen i Champions League venter Barcelona, og om alt går Liverpools vei kan sesongen ende med en fantastisk dobbelt-triumf for den tradisjonsrike klubben.

– Vi er ikke slitne

Nå kommer Liverpools manager Jürgen Klopp en advarsel til tittelrival Manchester City i tittelracet. Tyskeren avviser nemlig bestemt at spillerne er slitne, til tross for et heftig kampprogram de siste månedene.

– Vi er ikke slitne. Dette er en avgjørende del av sesongen. For oss føles det virkelig godt å være involvert i å kjempe om tittelen på to fronter, slår Klopp fast på fredagens pressekonferanse.

Liverpool møter i helgen Cardiff på bortebane, dagen etter tittelrival Manchester City møter Tottenham på Etihad i Premier League.

Liverpool må også ut i to knalltøffe semifinalekamper i Champions League mot Barcelona, noe som betyr at laget får flere kamper å spille enn Manchester City, som røk ut av Champions Leagues semifinale mot Tottenham tidligere denne uken.

Det bekymrer ikke Klopp i det hele tatt.

– Vi er fremdeles med i Champions League og i tittelkampen. Ingen er slitne. Vi trener nå med lav intensitet, for spillerne vet hva som står på spill. Vi skal trene på lørdag, så reiser vi til Cardiff. Vi analyserer, gjør jobben vår og skal gå for det, sier Klopp før innspurten i Premier League og de kommende semifinaleoppgjørene mot Barcelona.

Guardiola: – Kan ikke kontrollere hva Liverpool gjør

Manchester City har én kamp mindre spilt enn Liverpool før sesongens resterende kamper. Manager Pep Guardiola understreker at de vil gjøre alt for å sikre seg Premier League-tittelen igjen.