En servicemann, som jobbet for Cologna og det sveitsiske skilandslaget forrrige sesong, ble denne uke arrestert av østerriksk politi, avhørt og sluppet fri igjen, skriver Blick.

Mannen ble arrestert i forbindelse med dopingsaken som rystet ski-VM i Seefeld, der en håndfull utøvere ble dopingtatt. De var alle en del av dopingnettverket til legen Mark Schmidt.

Talsmann for aktoratet i Innsbruck, Hansjörg Mayr, sier til nyhetsbyrået APA at arrestasjonen ikke har noe med Dario Cologna å gjøre.

Servicemannen begynte å jobbe for det sveitsiske landslaget før forrige sesong. Før det igjen jobbet han for skiprodusenten Fischer. I det selskapet jobbet han tett med dopingtatte Johannes Dürr i flere år.

– Dette er ikke bra for sporten. Det som er bra, er at nå kan du se at de blir tatt, sa Dario Cologna da skandalen var et faktum i Seefeld.

Den tyske legen Mark Schmidt er utpekt som hovedmannen bak dopingnettverket som ble avslørt i Seefeld. Schmidt skal ha oppbevart opp mot 50 blodposer i flere spesialfrysere i en egen garasje i nærheten av sitt hjem i Erfurt.

Han risikerer ti års fengsel dersom han blir kjent skyldig.