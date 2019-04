Torsdag ble en sladdet versjon av Robert Muellers rapport om etterforskningen av Russlands påvirkning av valget offentliggjort.

Donald Trumps pressetalskvinne Sarah Sanders innrømmer i Mueller-rapporten å ha kommet med påstander som ikke var basert på fakta.

Det skjedde da hun informerte pressen om oppsigelsen av tidligere FBI-sjef James Comey.

En av påstandene Sanders kom med den gang, var at Det hvite hus hadde hørt fra «utallige medlemmer av FBI» at Comey ikke hadde deres støtte.

Dette hadde Sanders altså ikke grunnlag for å si, noe flere medier, blant annet The Guardian, merket seg etter at rapporten ble offentliggjort.

– Hun husket også at uttalelsen hennes i et eget presseintverju om at FBI-agenter hadde mistet troen på Comey, var en kommentar hun ga i øyeblikkets hete og som ikke vas basert på noe, heter det i rapporten.



Hemmelighold

Et sammendrag av rapporten ble publisert allerede i mars.

Mange har kritisert hemmeligholdet rundt innholdet, og måten den ble presentert på. Etter press fra demokratene ble Mueller-rapporten derfor lagt frem for den amerikanske Kongressen torsdag.

I forkant av offentliggjøringen av rapporten holdt justisminister William Barr en pressekonferanse.

– Muellers rapport finner at ingen amerikanere, inkludert amerikanere knyttet til Trump-kampanjen, hadde noe med russisk påvirkning på valget, understreket han flere ganger under pressekonferansen.

Fornøyd president

Selv sa Trump torsdag at han er svært glad for at rapporten er ute, og at det nå er bevist at han ikke hadde noe med Russland-påvirkningen under valget å gjøre.

– Jeg har en god dag, sa Trump etter offentliggjøringen, og gjentar at han verken fikk russisk bistand i forkant av presidentvalget i 2016 eller har forsøkt å hindre granskingen av anklagene om dette i ettertid.