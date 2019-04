Supertalentet herjer, men nekter å gjøre om på planene

Se Amstel Gold Race på TV 2 søndag kl. 14.30.

Ingen talenter skinner sterkere på sykkelsportens stjernehimmel enn Mathieu van der Poel (24). Den nederlandske cyclo-cross-verdensmesteren har gjort seg til en ettertraktet mann etter flere råsterke prestasjoner i løpet av våren og samtidig vist at han behersker det meste.

Vil satse mot OL

Før søndagens Amstel Gold Race bekrefter van der Poel, den ubestridte lederen på det lille laget Corendon-Circus, at interessen rundt ham vokser - uten at det påvirker 24-åringen.

– Det gir mening at det har vært kontakt, men jeg har gitt beskjed til alle lagene at de må vente. Jeg har fremdeles kontrakt frem til 2023, sier van der Poel ifølge Sporza.

TØFFING: Mathieu van der Poel har vunnet VM i cyclocross to ganger. Foto: David Stockman

For fremtidsplanene har ikke endret seg til tross for vårens prestasjoner. Planen har hele tiden vært å avslutte landeveissesongen etter Amstel Gold Race for å forberede seg til verdenscupen i terrengsykling og VM i samme gren i Canada i september. Deretter er terrengsykling i OL i Beijing i 2020 det store målet for nederlenderen.

Om det er et forhandlingsutspill eller ikke - det er i alle fall liten tvil om at van der Poel er en meget ettertraktet mann. Resultatene for 2019 taler for seg selv for den regjerende nederlandske landeveismesteren.

Van der Poel tok VM-gull i cyclocross i februar og har levert imponerende prestasjoner i vårklassikerne. Seier i Dwars door Vlanderen og fjerdeplass i både Flandern rundt og Gent-Wevelgem er blant høydepunktene. Spesielt i Flandern rundt fikk van der Poel vist sitt potensial da han etter en velt lekende lett kjørte seg opp igjen til favorittgruppen på egenhånd.

Parkerte Alaphilippe

Formkurven peker oppover og onsdag spurtslo den lovende nederlenderen Julian Alaphilippe i De Brabantse Pijl og gjorde seg samtidig til en av de store favorittene til helgens Amstel Gold Race.

– Han er jo en helt spesiell sykkelrytter. Han ga Alaphilippe bank i Brabantse Pijl. Han er på et fantastisk nivå, og han er kanskje det største sykkeltalentet i sporten. Alle lagene klør nok etter å signere ham, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Han tror likevel ikke satsingen på terrengsykling og at landeveissatsingen blir satt på vent har noe å si for det enorme potensialet som er i nederlenderen.

– Han bygger et fantastisk grunnlag. Men det er lenge til 2023. Jeg tenker at det vil være smart å se etter 2020-OL og så satse fullt på landeveien i 2021. Han har sikkert en kontrakt å forholde seg til, og avtalen med Corendon-Circus er helt sikkert veldig bra. Da blir det fristende å holde seg til det, men det kan også hende han bruker det som forhandlingskort for å gjøre seg mer attraktiv. Han blir uansett en dyr rytter å hente, sier Kaggestad.