Se Manchester City - Tottenham på TV 2 Sport 1 og Sumo lørdag fra klokken 12.45.

Kun tre dager etter Tottenham sendte Manchester City ut av Champions League møtes lagene igjen på Etihad.

– Det er et av de mest dramatiske Champions League-oppgjørene vi har vært vitne til, så det er klart at spillerne har blitt preget. Det var himmel og helvete i garderobene etter kampen, og det blir interessant å se hvordan det påvirker dynamikken, sier TV 2s Premier League-ekspert, Erik Thorstvedt.

På overtid trodde hele Etihad at Raheem Sterling hadde sikret avansement for City, men scoringen ble annullert for offside.

– De har ikke råd til å sitte i en krok å sutre. Det viktigste nå er å sikre Premier League-tittelen, og da må de ta poeng mot Spurs. Hvis også Premier League skulle glippe kan dette raskt utvikle seg til å bli en helvetesuke for Pep Guardiola, sier Thorstvedt.

City er to poeng bak ligaleder Liverpool, med en kamp mindre spilt. Og mens Liverpool har en knalltøff Champions League-semifinale mot Barcelona i vente, kan Guardiolas menn konsentrere seg om ligaen.

Men det er ikke nødvendigvis en fordel mener TV 2-eksperten.

– Umiddelbart tenker man kanskje at det er positivt at de ryker, for nå kan de fokusere på Premier League. Men den kjøper ikke jeg. Dette er folk som vil vinne alt, og nå har City fått seg et skikkelig slag i trynet. Samtidig har Liverpool bygget selvtillit ved å ta seg videre, forklarer han.

– Jeg har en følelse av at Liverpool skal klare det. Jeg er litt overrasket over odds-ekspertene holder City som favoritt, sier TV 2-eksperten og trekker blant annet frem det resterende kampprogrammet.

City møter Tottenham (H), Manchester United (B), Burnley (B), Leicester (H), og Brighton (B). I tillegg skal de spille FA-cupfinale mot Watford.

For Liverpool gjenstår Cardiff (B), Huddersfield (H), Newcastle (B) og Wolverhampton (H) – i tillegg til semifinalene mot Barcelona.

De lyseblå vant ligaen suverent i 2017/2018-sesongen, og var også store favoritter før årets sesong. Likevel har de ikke klart å riste av seg Jürgen Klopps menn.

Selv om Thorstvedt er imponert over Pep Guardiola og co, ser han ett svakhetstegn han mener kan bli avgjørende i sesonginnspurten.

– City er et ellevilt bra lag og taper så sjeldent. De spiller fantastisk angrepsfotball og vinner ofte med mange mål. En kritikk derimot er at når ting går i mot dem, klarer de ikke alltid å snu det. Det virker ikke som de takler det mentalt, sier Thorstvedt og fortsetter:

– De er suverene i 90 prosent av kampene, men så kan personlige feil felle dem. Et eksempel er oppgjøret mot Spurs, hvor to feil av Aymeric Laporte blir helt avgjørende. Liverpool har mye bedre balanse mellom det offensive og defensive.