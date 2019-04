Høytrykket som har parkert over Norge gir folk i Sør-Norge en drømmepåske både til fjells og i byene.

På Vestlandet kryper gradestokken opp mot 20-tallet fredag, og påsketuristene på fjellet må huske høy solfaktor.

Skyer til søndag

Påskeaften blir også fin, men på kvelden begynner det å skye litt over i Sør-Norge, og søndag blir det en del skyer.

– Det kan komme litt regn fra Bergen og nordover om kvelden, men temperaturen holder seg, sier vakthavende meteorolog, Roar Inge Hansen i StormGeo til TV 2.

Men allerede mandag forsterker høytrykket seg igjen, og blir liggende stabilt over Sør-Skandinavia.

22 grader

Denne gangen får høytrykket med seg varmere luftmasser.

– Mandag og tirsdag kan vi få opp mot 22 grader flere steder i Sør-Norge, sier Hansen.

Meteorologen sier det er vanskelig å si akkurat hvor det blir varmest, men både mandag, tirsdag og onsdag ser veldig fine ut.

Dette høytrykket som gir oss godt vær over Sør-Norge beveger seg litt sørover på påskeaften. Men allerede mandag forsterker det seg, og sender nytt godt og varmt vær over Sør- og Midt-Norge.

Prognosen blir mer usikker på torsdag og inn mot helgen.

Mild april

Middeltemperaturen så langt i april ligger en til to grader over normalen de aller fleste steder i Sør-Norge. Det har også vært uvanlig lite nedbør, men det er for tidlig å si noe om det dreier seg om noen rekorder.



I Nord-Norge lar våren vente på seg.

– I Nordland får man en bedring i værsituasjonen fra tirsdag, mens Troms og Finnmark kan få noe finere og mildere vær fra onsdag eller torsdag i neste uke, sier meteorologen.

– Langtidsvarselet for neste helg ser bra ut for Nord-Norges del, sier Hansen.