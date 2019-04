Fredag morgen har Twitter-brukere blitt vitne til at et helt spesielt bånd har blitt knyttet mellom Elon Musk og et engelsk museum.

Og en sau.

Tesla-grunderens Twitter-konto er nemlig fylt av meldinger som ved første øyekast virker helt uforståelige.

«Men jeg er bare en enkel sau/bukk», skriver han blant annet.

I tillegg har milliardæren endret profilbilde til et bilde av en stor sau. Og det var nettopp der det startet.

«Muskeum»

Da Musk byttet profilbildet til væren, fikk det eieren av bildet, det engelske Museum of English Rural Life, til å reagere, skriver BBC.

Som svar valgte museet å endre sitt profilbilde til et bilde av Tesla-grunderen.

Deretter endret museet brukernavnet sitt til «The Muskeum of Elonglish Rural Life» og publiserte flere Twitter-meldinger i ekte Musk-stil.

– Vi har funnet opp elektriske sauer og de kalles Teslewe og koster 12000 av deres engelske pund, står det i en av dem.

Two can play at this game pic.twitter.com/pNbcOkXTZ7 — The Muskeum of Elonglish Rural Life (@TheMERL) 17. april 2019 Can we put a sheep into space in a car now please it's 2019 — The Muskeum of Elonglish Rural Life (@TheMERL) 17. april 2019

Reaksjoner

Ikke lenge etter at det engelske museet satte i gang med Musk-prosjektet, begynte ivrige Twitter-brukere å be om svar fra milliardæren, som er kjent for å utvise en god porsjon humor på internett.

Og det fikk de.

Blant annet svarer han som en sau når Tesla-sjåfører skriver meldinger om elbilene hans.

«Byttet sjel med The Museum of English Rural Life», skriver han før han senere konkluderer:

– Twitter-kontoen min er rett og slett komplett nonsens på dette tidspunktet.

Så gjenstår det bare å se hvem som gir seg først.

– Vi endrer vårt bilde enten når Elon endrer sitt, eller på det tidspunktet folk er så forvirret at de dukker opp hjemme hos Elon Musk og forventer at det er Museum of English Rural Life, sier Adam Koszary, som er mannen bak museets Twitter-konto til BBC.