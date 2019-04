Det som så ut til å bli en marerittdag for Ka'Shawn Baldwin ble det stikk motsatte da han møtte politimann Roger Gemoules.

Baldwin ble stoppet da han var på vei til et jobbintervju onsdag for å ha kjørt med angivelig utgåtte skilter. 22-åringen var også midlertidig fratatt førerkortet. Ifølge CNN var bilen lånt.

Baldwin fortalte ifølge CNN politimannen at han var på vei til et jobbintervju, og at han ikke hadde noen annen måte å komme seg dit.

– Jeg trodde det var over. Jeg tenkte bare at nå går jeg glipp av jobbintervjuet, og jeg får tauet bort en bil som ikke en gang er min, sa den unge mannen til kanalen.

Hadde hellet med seg

Men lykken var med Baldwin denne dagen, for i stedet for å gi ham en bot ga betjent Gemoules den unge mannen skyss til intervjuet.

– Han var veldig høflig da jeg stoppet ham, og jeg kunne kjenne at han virkelig ville komme seg til dette jobbintervjuet, sier politibetjenten til CNN.

Gemoules fulgte etter Baldwin mens han satt fra seg bilen et trygt sted, før han kjørte han til intervjuet.

– Jeg kom noen minutter sent, men jeg kom meg dit, sier Baldwin.

– Jeg var takknemlig. Jeg kom meg til intervjuet, og fikk jobben.

Francella Jackson, assistenten til borgermesteren i Cahokia, delte historien på Facebook og hyllet Gemoules.

– Jeg er veldig stolt av betjent Gemoules, og dømmekraften han viste ved å hjelpe denne unge mannen, sa borgermester Curtis McCall jr.

Baldwin håper nå han vil tjene nok til å få førerkortet tilbake. Enn så lenge tar han buss.