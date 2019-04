David og Louise Turpin er tiltalt for å ha holdt 12 av sine 13 barn fanget i deres hjem i California, og får dommen sin fredag. De skal også ha bundet fast og slått barna jevnlig.

Nå har ABC News fått tilgang på 911-samtalen der en av Turpin-døtrene varsler politiet. Paret ble arrestert i januar 2018 etter at deres 17 år gamle datter lyktes i å rømme fra huset deres i Perris, California.

– Foreldrene mine mishandler oss. Mine to småsøstre er bundet akkurat nå... de er bundet til sengen, sier den 17 år gamle jenta i telefonsamtalen.

Videre fortalte jenta at hun og søsknene bodde i skitt, og at hun ikke hadde vasket seg på nesten et år.

– Noen dager får jeg ikke puste når jeg våkner fordi huset er så skittent, fortalte jenta i samtalen.

Hun fortalte også at hun ikke hadde vært hos legen på fem år, og at hun aldri hadde vært hos tannlegen. Barna fikk ikke frokost, og fikk kun peanøttsmør og andre enkle ting til lunsj og middag.

Barna ble kun løslatt fra lenkene for å pusse tennene og gå på do, ifølge en av de som intervjuet jenta.

Forventes å få livstid i fengsel

Foreldrene får nå trolig en dom på 25 år til livstid i fengsel. Foreldrene sa seg skyldig i anklagene i februar.

– Med mindre de får innvilget prøveløslatelse vil de tilbringe resten av sitt liv i fengsel, sa distriktsadvokat Mike Hestrin den gangen.

Paret sa seg skyldig i tortur, mishandling, i å sette barn i fare og å ha holdt barna fanget. Under rettsaken kom det fram at mishandlingen startet for mange års siden med at barna ble bundet fast med tau. Da en lyktes å rømme, begynte paret å bruke lenger og låser.

Ble lenket fast måneder av gangen

Avstraffelsene kunne vare måneder av gangen, og til tider fikk ikke barna lov til å gå på do. De fikk heller ikke lov til å dusje mer enn en gang i året. Dersom barna vasket hendene over håndleddet ble de beskyldt for å leke med vannet, og ble lenket fast, fortalte Hestin den gangen. Ingen av barna har noen gang vært hos tannlegen, og de har ikke vært hos legen på mange år.

Hestin fortalte den gangen at foreldrene kjøpte mat, og la det fram på benken slik at barna fikk se på maten, men de fikk ikke spise den.

– De manglet kunnskap om helt grunnleggende ting i livet. Mange av barna visste ikke hva en politibetjent var, sier Hestin.

17-åringen skal ikke ha visst hva piller og medisin var. Det eneste barna skal ha fått lov til var å skrive dagbøker, som politiet nå har fått tak i.

Da barna ble reddet var elleve av de feilernærte, og det eldste offeret, en kvinne på 29 år, veide kun 37 kilo.

Barnas advokat, Jack Osborn, sa i februar at de voksne barna er sunne og går videre i livet.