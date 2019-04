Forsøkte seg på en Nixon

I mai 2017, ga den ferske presidenten, Donald Trump, FBI-sjef James Comey sparken. Først løy Trump og sa han gjorde det fordi Comey var en dårlig leder. Dagen etter betrodde Trump seg til Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Russerne fikk vite at Comey hadde fått sparken fordi FBI etterforsket påstandene om at Russland hadde påvirket valget som Trump vant.

For Kreml, som ser ut til å ha som mål å svekke vestlige demokratiers moralske overtak på Russland, var innrømmelsen en gavepakke. Derfor ble den raskt kjent, og Trump innrømmet det hele på amerikansk TV. Dette var den direkte foranledningen til at justisdepartementet beordret en spesialetterforskning. Målet var å avdekke om og hvordan Russland hadde påvirket valget, og i hvilken grad Trumps valgkampapparat og eventuelt Trump selv hadde samarbeidet med russerne.

-Jeg er fucked!

Da Trump ble informert av sin daværende justisminister om at en spesialetterforsker var oppnevnt reagerte han, i følge Mueller-rapporten, med frykt. -Dette er fryktelig sa han til Jeff Sessions. -Dette er slutten på mitt presidentskap. Jeg er fucked!

Når man forstår at man vil havne i trøbbel med loven, er det grunn til å anta at vedkommende har gjort noe galt. Slik har da også president Donald Trump oppført seg de siste to årene, med stadige løgner og en rekke forsøk på å svekke amerikanernes tillit til FBI og spesialetterforskerens kontor.

Russland hjalp Trump

Det Robert Muellers team har kommet frem til, er at Russland angrep det amerikanske demokratiet med det mål å styrke Donald Trump i valgkampen mot Hillary Clinton. Den russiske militære etterretningsorganisasjonen GRU brøt seg inn i Demokratenes servere og sørget i samarbeid med Wikileaks for at e-poster ble publisert. E-poster som svekket Clintons sjanser til å vinne.

Trumps sønn Donald Jr og deler av Trumpkampanjen kjente til dette. I stedet for å varsle FBI om at det amerikanske demokratiet var under angrep av en fremmed makt, lot de det skje. Fordi, i følge Mueller-rapporten, de visste at det ville styrke Trump. Men spesialetterforskeren har ikke funnet bevis for at Trumpkampanjen hadde deltatt aktivt i de kriminelle handlingene.

Ikke renvasket

Det er den gode nyheten for Donald Trump. Han og hans folk blir altså ikke beskyldt for å ha samarbeidet med russerne. Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt Donald Trump har forsøkt å hindre en pågående etterforskning, er Muellers svar et helt annet. Rapporten lister