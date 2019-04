Stemples som den største skuffelsen i Europaligaen

Napoli røk ut av Europaliga-kvartfinalen med 0-3 mot Arsenal over to kamper, senest med 0-1 på hjemmebane torsdag.

Se sammendrag i videovinduet øverst!

– Arsenal har gjennomført disse to kampene veldig, veldig bra, men Napoli er den store skuffelsen i alle kvartfinalene. Jeg hadde Napoli som den største favoritten før kvartfinalene, men det de har vist over to kamper her er utrolig, utrolig svakt. Arsenal spaserte seg egentlig videre til slutt, mener TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

Napoli kom inn i Europaligaen etter å ha havnet på tredjeplass i sin Champions League-gruppe bak Paris Saint-Germain og Liverpool og foran serbiske Røde Stjerne.

– De var veldig gode i tidlig i sesongen, men så har de havnet i et slags vakuum i Serie A. De er altfor langt bak Juventus, som vinner serien suverent, og de har god klaring på andreplassen. Det har de egentlig hatt lenge, så de har gått i den klassiske fellen med å spille få kamper som virkelig betyr noe, sier Huseklepp.

– Jeg tror kanskje det har hatt en innvirkning, for dette Napoli-laget vi så i to kamper mot Arsenal var ikke i nærheten av det vi så i Champions League forrige sesong, fortsetter den tidligere Bari-spilleren.

Thorstvedt: – Ingen skam

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt mener styrkeforholdet i Europa er i ferd med å normalisere seg. England har to lag i semifinalene både i Champions League og Europaligaen denne sesongen.

– De engelske lagene har tatt posisjonen de burde hatt for lenge siden med tanke på ressurser, spillere og penger til rådighet. Så det er ingen skam å ryke for et såpass bra Arsenal, men likevel er prestasjonen til Napoli mye, mye dårligere. De har også hatt situasjonene som kunne utgjort en forskjell med de store målsjansene. Blir de puttet i mål, er det plutselig noe helt annet, men de gjorde ikke det. De bommet på gigantiske sjanser og ryker på hodet ut av turneringer, sier Thorstvedt.

Italia har på sin side ingen lag i semifinalene i de to europacupene.

– Jeg tror forskjeller først og fremst handler om muligheten til å kjøpe toppspillere og skape et sterkt lag. Juventus er det eneste laget i Italia som har inntekter på nivå med de største klubbene i Europa, så det er en overraskelse ikke å se dem i semifinalen. Jeg tror det er en glipp, og at de kommer til å være der neste sesong, sier Napoli-trener Carlo Ancelotti til Sky Sport Italia etter torsdagens Europaliga-exit mot Arsenal.