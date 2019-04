Extinction Rebellion er en ny klimaopprørsgruppe som vokser over hele verden.

Mandag demonstrerte de i Oslo ved at de holdt et imaginært gravfølge i Oslo, for å sørge over «tapene forårsaket av sammenbruddet i verdens økosystem».

Onsdag limte flere demonstranter seg fast i et tog, som førte til 300 arrestasjoner.

Også torsdag samles demonstrantene, som nå truer med å lamme trafikken ved flyplassen Heathrow.

Truer Heathrow

Torsdag er fjerde dag på rad hundrevis av demonstranter samler seg på flere steder i London.

De siste dagene har bruer og veikryss vært blokkert med krav om politisk handling for å møte klimakrisen.

Extinction Rebellion står bak demonstrasjonene og opplyser at de fredag tar mål av seg til å lamme trafikken ved Heathrow.

Britisk politi ber innstendig organisasjonen om å revurdere planen og opplyser samtidig at de har planer på plass for å sikre at trafikken ved Heathrow ikke rammes.

460 pågrepet

Ifølge London-politiet er 460 demonstranter pågrepet siden mandag, og Storbritannias innenriksminister Sajid Javid ber politiet opptre på besluttsomt vis overfor demonstrantene.

– Ulovlig oppførsel vil ikke bli tolerert. Ingen kan bryte loven uten at det får konsekvenser, sier Javid

Extinction Rebellion ble startet i Storbritannia for fem måneder siden og bruker ikkevoldelig sivil ulydighet for å fremme sitt budskap. Målet er å presse regjeringer og mektige institusjoner til å erklære unntakstilstand for klimaet.

(©NTB/TV 2)