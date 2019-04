Torsdag ble Mueller-rapporten, rapporten etter etterforskningen av Russland-koplinger under valget i 2016, offentliggjort.

Flere deler var sensurert, men det kom likevel fram nye detaljer rundt Trump og hans oppførsel.

200 av de 480 sider i rapporten handler om Trumps mulige påvirkninger på etterforskningen.

– Mueller-rapporten kommer med forstyrrende bevis, som viser at Trump kan ha påvirket etterforskningen av denne saken, sier Jerry Nadler, leder for justiskomiteen i Representantenes hus.

Pressekonferanse

Før rapporten ble lagt fram for kongressen torsdag, holdt justisminister William Barr en pressekonferanse.

Under pressekonferansen understreket han igjen at Mueller-etterforskningen ikke har kunnet påvise at Trump har gjort noe lovstridig.

Han understreket også at Trump har bisått Robert Mueller og hans team100 prosent.

Dette reagerer Nadler sterkt på.

– Trump har nektet å la seg intervjue. Vi må få Mueller til forklare seg for kongressen så fort som mulig, sier Nadler torsdag kveld.

I Mueller-rapporten slår etterforskningen fast at de ikke kan bevise at Trump har gjort noe lovstridig, men at de heller ikke kan bevise at han ikke har gjort det.

Usladdet rapport

Nadler sier også at han kommer til å jobbe for å få tak i en usladdet versjon av rapporten.

– Det er viktig at vi får all informasjonen på bordet, slik at vi kan komme til bunns i denne saken. Vi må sannsynligvis holde en rekke høringer her, for å klargjøre forskjellige aspekter av saken, sier han.

I mars publiserte Barr et sammendrag av rapporten. Etter omfattende kritikk er nå en sladdet versjon av rapporten publisert.

– Barr har ignorert avgjørende elementer i første omgang her, sa Nadler under en pressekonferanse torsdag kveld.