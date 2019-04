Pedro-show da Chelsea tok seg til semifinale etter sjumålsfest

Chelsea – Slavia Praha 4-3:

Chelsea og Slavia Praha vartet opp med målfest i kvartfinalereturen på Stamford Bridge i Europaligaen.

Chelsea tok seieren 4-3, og er klar for semifinale i Europas nest gjeveste klubbturnering etter 5-3 sammenlagt.

– Det ble plutselig ukomfortabelt for Chelsea og Sarri på slutten. Men sluttspurten kom for sent for Slavia Praha. Dermed ble det semifinale for Chelsea. Fire mål i første omgang sørget for det, men all ære til Slavia for at de ga Chelsea skjelven etter pause, poengterte TV 2-kommentator Kasper Wikestad etter kampslutt.

I semifinalen venter Eintracht Frankfurt, som slo Benfica 2-0 i returkampen i Tyskland og tok seg til semifinale etter 4-4 og avansement på grunn av bortemålsregelen.

Målshow og Pedro-show

Chelsea brukte bare fire minutter og noen sekunder for å vise klasseforskjellen mellom lagene.

De lekte seg gjennom gjestenes forsvar, før ballen havnet hos Pedro, som satte ballen i nettaket etter et vakkert veggspill med Olivier Giroud.

– Chelsea trer seg gjennom forsvaret til Slavia Praha som om det var en juniorkamp. Vidunderlig fotball av Chelsea, sa en imponert kommentator Kasper Wikestad etter den tidlige scoringen.

Bare fem minutter senere fikk Chelsea ballen i nettet igjen. Ballen havnet hos Pedro på bakerste stolpe etter nok et vakkert angrep. Han traff stolpen, men ballen gikk i mål via Slavia Prahas Simon Deli, som dermed scoret selvmål.

I det 16. minutt ble Olivier Giroud spilt fri foran åpent mål av Pedro. Franskmannen scoret sitt tiende på de siste elleve kampene og økte ledelsen til 3-0.

– Han har scoret noen enkle mål i sin karriere. Dette må være et av de enkleste, sa Wikestad etter 3-0-scoringen.

Men i det 25. minutt reduserte Slavia Praha. Tomas Soucek headet inn 1-3-scoringen etter et corner. Ett minutt senere økte Pedro til 4-1 da han sleivet ballen i mål på bakerste stolpe. Dermed var det scoret fem mål på de første 26 minuttene på Stamford Bridge.

– Chelsea kjørte over Slavia Praha, takket være to mål av Pedro. Han var dessuten nest sist på to av målene, oppsummerte Wikestad i pausen.

Viste frem skuddfoten og reduserte

Fem minutter etter pause reduserte Slavia Praha på nytt. Petr Sevcik dundret til fra rundt 20 meter. Ballen snek seg i mål bak Chelsea-keeper Arrizabalaga.