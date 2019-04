Napoli - Arsenal 0-1 (0-3 sammenlagt)

Se frisparkmålet i videovinduet øverst!

Arsenal er videre til Europaliga-semifinalen etter en kruttsterk 1-0-seier borte mot Napoli på San Paolo torsdag. London-laget hadde med seg 2-0 fra det første oppgjøret.

Et nydelig frispark av Alexandre Lacazette i første omgang fjernet all tvil for Arsenal.

– Napoli har ikke fremstått som det topplaget de er i disse to kampene, sier TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

I semifinalen venter en ny tøff motstander for Arsenal, som skal ut mot Valencia.

Stor Callejón-miss

Til tross for at det var Napoli som måtte ha scoring for å avansere etter 0-2-tapet i London forrige uke, var det Arsenal som styrte spillet i åpningskvarteret.

Etter 16 minutters spill var det imidlertid Napoli som skapte den første store målsjansen. Vertene kontret strålende og Fabián Ruiz fant José Callejón, som burde satt inn 1-0, men spanjolens avslutning gikk rett på Arsenal-keeper Petr Cech.

Napoli tok over kommandoen i kampen etter sjansen. I det 24. spilleminutt spilte Lorenzo Insigne fint gjennom Arkadiusz Milik, som elegant lobbet ballen over Cech og i mål. Målet ble imidlertid annullert for offside.

Etter en halvtimes spill måtte Aaron Ramsey ut med det som så ut til å være en skade på baksiden av låret. Waliseren, som ble erstattet av Henrikh Mkhitaryan, er klar for Juventus fra neste sesong.

Kritisk til keeperspillet

Ti minutter før pause fikk Alexandre Lacazette frispark fra nærmere 30 meter fra mål. Franskmannen tok frisparket selv og fikk knalltreff. Ballen gikk forbi Napoli-målvakt Alex Meret og sørget for 1-0-ledelse for Arsenal.

– Det var et bra skudd, men Meret i Napoli-målet gjorde amatørtabben ved å ta et steg til høyre og dermed ble han helt utspilt, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Pierre-Emerick Aubameyang burde doblet ledelsen for Arsenal da han ble satt opp alene foran mål av Henrikh Mkhitaryan, men landslagsspissen fra Gabon satte ballen rett på Meret.

Napoli jaktet på en redusering utover andreomgang, men italienerne slet med å komme til muligheten som virkelig satte Cech i Arsenal-målet på prøve.

Arsenal holdt nullen over to oppgjør og gikk videre med 3-0 sammenlagt.