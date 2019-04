Torsdag ble en sladdet versjon av Robert Muellers rapport om etterforskningen av Russlands påvirkning av valget offentliggjort.

I den 480 sider lange rapporten handler 200 sider om om «obstruction of justice».

I denne delen ser Mueller-etterforskningen på ti ulike måter Trump kan ha forsøkt å påvirke etterforskningen.

– Så vidt jeg har lest kan dette virke som en president som, selv om han virker å mene at han hadde lite å skjule rundt Russland-sporet, likevel ikke var fornøyd med at Mueller skulle snoke i hans affærer eller oppførsel. Det ser ut til å ha ført han til å opptre klumsete og på grensen til ulovlig, for å begrense skadeomfanget, som igjen kan ha gjort ting verre for Trump , sier Thor Steinhovden, forfatter av «Det amerikanske marerittet» og kommunikasjonssjef i Agenda.

– Plage

Mueller-etterforskningen er klare på at de ikke kan konkludere med at Trump har brutt loven, men at de heller ikke kan konkludere med at han ikke har gjort noe ulovlig heller.

Steinhovden sier det er verdt å merke seg at Mueller understreker at de ville skrevet det dersom de kunne frikjenne Trump fullstendig.

– Det vil ta en god stund før man har fått fordøyd alt i denne rapporten. Mye vil være kjent allerede, men i de over 480 sidene vil de være nytt stoff. Denne rapporten vil nok plage presidenten i lang tid fremover, sier han.

– Oppsiktsvekkende

USA-kommentator Eirik Bergesen mener rapporten er oppsiktsvekkende.

– Det minst rapporterte i denne saken er at Russerne har blandet seg inn i valget og at dette har påvirket valget, sier USA-kommentator Eirik Bergesen til TV 2.

Før rapporten ble offentliggjort torsdag, holdt justisminister William Barr en pressekonferanse der han i stor grad tok Trump i forsvar.

– Barrs pressekonferanse var nok det mest overraskende og oppsiktsvekkende i dag; hvor Barr da rett og slett går ganske langt i å si at Trump har samarbeidet 100 prosent med etterforskningen. Det er nok vanskelig å være enig i, iallefall for en demokrat, når vi da vet at Trump har twitret mye om etterforskningen og kaldt den udemokratisk og ulovlig, sier Bergersen.

Han tror rapporten vil bli sprengstoff for demokratene i tiden framover.

– God dag

Selv sa Trump torsdag at han er svært glad for at rapporten er ute, og at det nå er bevist at han ikke hadde noe med Russland-påvirkningen under valget å gjøre.

– Jeg har en god dag, sa Trump etter offentliggjøringen, og gjentar at han verken fikk russisk bistand i forkant av presidentvalget i 2016 eller har forsøkt å hindre granskingen av anklagene om dette i ettertid.

– Ingen hemmelig forståelse, ingen motarbeiding. Det var aldri noe slikt, og det kommer aldri til å bli noe slikt.

– Ingen annen president må noensinne bli utsatt for en slik bløff igjen, legger han til.