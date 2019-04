I en ny kampanje merket med #enough (nok!) oppfordrer den engelske spillerforeningen (PFA) profesjonelle fotballspillere i England og Wales til å boikotte sosiale medier i 24 timer for å ta avstand fra rasisme.

PFA skriver i en pressemelding at fotballstjernenes boikott av sosiale medier som Twitter, Facebook, Snapchat og Instagram vil starte klokken 09.00 lokal tid 19 april og vare til klokken 09.00 20. april.

– I løpet av de siste månedene, både nasjonalt og internasjonalt, har flere høyprofilerte spillere blitt utsatt for rasisme. Boikotten er for å vise solidaritet med spillerne, og for å etterlyse strengere sanksjoner fra lederne av sosiale medier og fotballmyndighetene som et svar på rasismen spillerne er blitt utsatt for både på og utenfor banen, uttaler PFA.

– Boikotten er første steg i en lengre kampanje for å takle rasisme i fotball. PFA vil fortsette å jobbe tett med FA og øvrige fotballmyndigheter for å sørge for at nok gjøres for å takle rasistisk hets, og at det også legges press på både FIFA og UEFA gjennom FIFPro, fortsetter PFA.



– PFA oppfordrer alle medlemmer til å poste #enough-grafikken på deres kontoer på sosiale medier før boikotten på 24 timer, heter det videre fra PFA.

Flere fotballstjerner uttaler seg om kampanjen, deriblant Tottenhams Danny Rose og Manchester Uniteds Chris Smalling.

– Både jeg og flere andre spillere har blitt utsatt for rasisme gjennom hele karrieren. Fotball har et problem med rasisme. Jeg ønsker ikke at fremtidige fotballstjerner skal gå gjennom det jeg har opplevd i min karriere. Vi står nå sammen om å mene at fotballmyndighetene og sosiale medier-selskaper har gjort for lite for å beskytte spillerne for denne vemmelige hetsen, sier Rose.

Etter Manchester Uniteds oppgjør mot Barcelona i Champions League tidligere denne uken ble blant annet Ashley Young utsatt for grov rasistisk hets via sosiale medier.

Ifølge BBC og Daily Mail, sa Manchester United i en uttalelse at de «fordømmer på det sterkeste de rasistiske kommentarene i sosiale medier».

Youngs lagkamerat Chris Smalling kommer med en klar oppfordring til eierne av de sosiale mediene.

– Gjennom hele min karriere har jeg utviklet tykk hud for verbal hets, og sagt at det har vært en del av spillet. Men tiden er nå inne for at Twitter, Instagram og Facebook må overvåke sine kanaler og ta ansvar for å beskytte den mentale helsen til folk, uavhengig av kjønn, rase, alder og inntekt, sier Smalling.

