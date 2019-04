Amerikaneren har vært dominerende i alpintsporten i flere år allerede, men denne sesongen har hun virkelig tatt for seg av premiebordet.

Rekordmange 17 seirer ble det verdenscupen, pluss VM-gull i super-G og bronse i storslalåm.

Det betalte seg godt, melder Det internasjonale skiforbundet (FIS) i en pressemelding. Totalt fikk Shiffrin 1 000 386 sveitserfranc i premiepenger. Det tilsvarer i overkant av 8,4 millioner norske kroner.

Så mye har ingen annen skiutøver, verken kvinne eller mann, klart å vinne i løpet av en sesong.

Herrenes store stjerne, østerrikske Marcel Hirscher, tjente til sammenligning «bare» 565 111 sveitserfranc i premiepenger. Han endte også bak Shiffrin på inntjeningslisten etter forrige sesong.

– Jeg er stolt over å være en del av en sport der det ikke er forskjell på premiepengene til menn og kvinner. Det er flott, fordi det får kanskje kommende generasjoner til å delta i den idretten jeg elsker så høyt, sier Shiffrin.

24-åringen mener lik betaling betyr at det er mange fans av både kvinne- og herrealpint. Det er der pengene kommer fra, påpeker hun.

– Jeg føler at vi som utøvere har et ansvar for å skape oppmerksomhet rundt sporten – gjøre den underholdende og by på spennende personligheter, slår hun fast.

Alpintdronningen Lindsey Vonn la opp etter sesongen. Det gjør at Shiffrin nå rykker opp fra sin prinsesse-status og blir den største kvinnelige stjernen i alpintsirkuset.

Premiepengene er bare en del av inntekten til de største skistjernene.

Selv om Shiffrin bare er 24 år, har hun deltatt i verdenscupen i åtte sesonger. Hun har 60 seirer, samt to OL-gull og fem VM-gull.