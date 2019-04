Se sammendrag av Mesterliga-klassikeren øverst

Argentineren møtte pressen torsdag, dagen etter triumfen, til pressekonferanse før Premier League-møtet med nettopp Manchester City lørdag.

Den kampen går også i Manchester og sendes på TV 2 Sport Premium og Sumo kl. 13.30.

– Å komme til semifinalen var en drøm. Nå er vi der. Spillerne er helter, sa han på pressekonferansen ifølge BBC.

Pochettino trodde alt var tapt da Raheem Sterling scoret for City på overtid, men VAR annullerte scoringen for offside. Dermed kunne han slippe jubelen løs, mens Pep Guariola fortvilte.

Tottenham har likevel ikke tatt seg tid til å nyte seieren.

– Vi har fått med oss gleden hos fans, venner og familie, men siden vi er så fokuserte på å forberede oss til lørdagens kamp, tillater man ikke seg selv å leve i virkeligheten, sa 47-åringen ifølge Sky Sports.

– Vi er stolte, men det er mye jobb som skal gjøres før sesongen er over, påpeker Pochettino, vel vitende om at man ikke får trofeer for semifinaleplasser.

– Vi må være ydmyke. Ingen forventet at vi skulle slå City. En slik seier gir mye selvtillit, men om du ikke er smart nok til å håndtere det, kan det gjøre deg svakere, advarer han.

Nå prøver han å sette favorittstempelet på Ajax.

– De slo Real Madrid og Juventus. Det betyr at de er større favoritter enn oss.

Tottenhams første møte med Ajax finner sted i London tirsdag 30. april og sendes på TV 2 og TV 2 Sumo.