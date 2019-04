Den tidligere boksemesteren Amir Khan kapret overskriftene i 2017 da han hevdet at konen Faryal Makhdoom hadde vært utro med tungvektsverdensmesteren Anthony Joshua.

Khan havnet i en 80 minutter lang Twitter-feide med konen før de ble enige om å ta ut separasjon.

De fant imidlertid tilbake til hverandre og avlyste skilsmissen, og før Khans kamp mot Terence Crawford lørdag keld, tar han nå bladet fra munnen og forklarer hvorfor han gikk offentlig ut og beskyldte konen for å ha vært utro moed Joshua.

BOKSEENER: Amir Khan hevder at konen hadde et forhold til boksestjernen Anthony Joshua Foto: Matt Dunham

– Det var en melding jeg bare diktet opp. Mange hadde sendt meg falske meldinger om at Joshua hadde sendt meldinger til min kone, og at hun hadde svart ham. Jeg la det ut på sosiale medier og skrev «dette skjedde og stemmer. Mitt ekteskap er over. Hun er ikke lenger min kone», forteller Khan til ESPN.

Khan angrer på at han kom med de falske beskyldningene i full offentlighet.

– Jeg følte meg dum og dårlig etterpå, men skaden var allerede skjedd. Jeg gjorde en feil da jeg la det ut på Twitter. Jeg gravde meg bare ned i et dypere og dypere hull, sier bokseren.

Han er glad for at konen til slutt tok ham tilbake.

– Jeg gikk for å treffe Faryal, og sa: «Jeg vet bare ikke hva jeg tenkte på». Nå har jeg endret meg fullstendig, og er en annen person, konstaterer Khan.

Khan innrømmer imidlertid at han tidligere ikke var den beste ektemannen. Deler av skylden for det gir han på berømmelsen idretten ga ham.

– Jeg var ikke akkurar årets ektemann. Jeg var skikkelig slem noen ganger. Jeg gikk mye på byen, på nattklubber og traff andre jenter og slike ting. Det å være berømt er en forbannelse til tider. Alt jeg gjør havner i tabloidene, sukker han.